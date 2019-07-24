35家企業交50多份解禁華為申請　美商務部長：幾周之內出結果

▲35家企業交50多份解禁華為申請。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統川普22日會見7大科技企業高管，討論華為解禁議題。他表示，針對美國企業申請向華為供貨一事，商務部可「適時」做出許可決定。商務部長羅斯（Wilbur Ross）23日火速回應，「目前已經收到35家公司的50多份申請，我們預計在未來幾周內會有結果。」

據《彭博社》7月23日報導，羅斯當天接受彭博電台採訪時稱，會非常迅速地處理這些問題，「批准豁免是一個跨部門的過程，涉及商務部、國務院、國防部和能源部。」

華為今年5月被美國商務部列入「實體清單」，但被川普6月29日的鬆口解禁，「逆境」中出現轉折。

據《路透社》報導，川普日前會見7大科技企業執行長，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、威騰電子（Western Digital Corporation）、思科（Cisco）等。白宮指出，這些企業執行長都對川普的政策表達支持，包括對美國電信設備採購、對華為銷售的國安禁令。

據《華爾街日報》7月11日報導，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）近日敦促華為的美國供應商儘快去申請對華為出口的許可證。4天后路透社獨家援引美國一名高級官員的話稱，「美國可能在未來2-4周內做出批准，允許一些公司重新向華為銷售產品。」

▼ 美國商務部長羅斯。（圖／美聯社）