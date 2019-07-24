美商務部長：幾周內「非常迅速」處理對華為出口申請

▲美企業希望能向華為供貨。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）23日告訴《彭博》，關於美國科技公司尋求對中國科技巨擘華為（Huawei）的出口許可申請，川普政府打算在幾周內處理這個問題，「我們將非常迅速來處理。」他認為，這不是簡單的事，但總體來說政府將遵循原則來應對議題。

美國總統川普（Donald Trump）22日在白宮會見7家科技公司的執行長，針對美企業申請向華為銷售產品的請求，政府會及時做出決定。羅斯23日又表示，已收到35家公司所提出的50多項申請，政府在接下來幾周內會有定論。

由於國家安全問題，美企業在沒有特殊許可的情況下，禁止向華為出售部分美國零件。不過，川普6月為了與中國重啟貿易談判，他表示可能會恢復銷售。

▲羅斯回應會迅速處理美企提出的申請。（圖／路透）



羅斯說明，若要豁免華為，是一個跨機構的過程，涉及商業、國務院、國防以及能源部門，並非簡單的事；聚集在白宮的科技公司官員則都理解政府正遵循的程序，沒有對此抱怨。

羅斯表示，從國安角度來看，如果是不敏感的事務，政府會抱持善意態度，然而若涉及到敏感層面，政府就必須非常小心來處理。至於《華盛頓郵報》先前報導中國企業幫助北韓建立無線網路，羅斯被問及是否可能展開更多制裁時，他回應政府正關注華為的行動，不過目前無法對未定的調查進行評論。

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