《南華早報》：中美貿易磋商代表傳下週北京「面對面談判」

▲中美貿易談判代表。（圖／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普上週五（19日）表示，美國貿易談判代表與中方進行「非常好的對話」；而同時財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）也證實雙方會有面對面談判。香港《南華早報》22日引述消息人士指出，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽下週將訪問北京，與中國國務院副總理劉鶴進行談判。

據《南華早報》引述消息人士透露，美國政府9日宣布免除110種中國輸美產品的高額關稅，範圍包括從醫療設備到電子零組件等，此善意姿態促使美中雙方決議安排新一輪「北京」面對面談判。

消息人士指出，美國貿易代表辦公室（USTR）貿易代表萊特希澤、財長姆努欽下週將飛往中國與中國國務院副總理劉鶴進行面對面談判。這意味著中美兩國元首自G20會晤達成協議以來的首次「面對面談判」。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、中國國務院副總理劉鶴。（圖／達志影像／美聯社）

此外，中國官媒《經濟日報》的微信公眾號陶然筆記21日也指出，中美雙方牽頭人第2次通話後發布的簡訊裡，增加了「下一步磋商」這種表述，意味著「中美兩邊已經開始就重啟磋商的具體安排交換意見」。

文章再分析，考慮到每年8月份往往是各國的暑期休假時間，主要公務活動安排在這個時期舉行的情況比較少見，所以「如果近期形勢不出現重大變化，那麼離雙方重啟磋商的日子可能不遠了。」