蘋果擬把新Mac Pro組裝移往中國大陸　向川普政府申請豁免25％關稅

▲蘋果計劃將新Mac Pro的生產線從德州遷往中國大陸。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）數週前計劃將Mac Pro高階桌上型電腦的生產線從美國的德州（State of Texas）遷往中國大陸，並向美國政府申請，將Mac Pro電腦的15種零組件排除25％進口關稅之外。

美國貿易代表辦公室公佈的文件指出，蘋果希望免除關鍵的Mac Pro零組件的25%關稅，包括不鏽鋼和鋁框架、電源裝置、滑鼠、觸控板、內部電線和電路板等。

而且，美國總統川普曾經承諾，倘若公司能證明特定的零組件或產品只能取自中國大陸，且這些產品沒有「戰略重要性」，亦或這些關稅會造成「嚴重的經濟損失」，將予以豁免。

此外，Mac Pro是蘋果目前唯一在美國境內製造的主要產品，新款Mac Pro在美國設計，但是現在卻傳出，組裝的部份擬將轉移至中國大陸。

蘋果在上個月表示，最後的組裝只是製造過程的一部份，而且，設計且專用的零組件沒有其它替代的供貨來源。

先前，包括Apple Watch和AirPods在內的部份蘋果產品已獲免除關稅。目前，關於新款Mac Pro的關稅豁免申請處於審核前的公眾意見徵詢期，所以，蘋果尚未對此發表評論。