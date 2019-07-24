川習會後首度談判！彭博：中美貿易協商「下周一上海舉行」

▲川習上月底會面。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美媒《彭博》在23日報導指出，新一輪的中美高級別貿易談判將在下周舉行，地點則是選在上海，這將是上月底「川習會」後，雙方代表首度面對面會晤。美國商務部長則指出，川普的首要目標是談成一個「適當的協議」，因此無法預測要花多久協商。

《彭博》引述匿名消息人士報導指出，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer ）以及幾位高級官員將於下周一（29日）出發前往中國，進行5月雙方談判破局之後，第一次高級別的會晤協商。萊特海澤以及一個小團隊將會在下周三（31日）抵達上海。



一名高級官員指出，這場會晤將就那些還未解決的重大議題進行廣泛討論。美國總統川普與中國國家主席習近平於上月底在大阪的G20峰會會面，並宣布暫停長達一年多的貿易戰，並指示雙方的談判代表重啟協商。不過至今已經過了將近一個月，雙方代表僅透過電話聯繫。



另一位高級政府官員指出，中國此次選擇在上海舉行會面，而不是先前的北京。雙方官員將會面的消息釋出後，美股三大指數接收高，紛紛逼近歷史高點。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）23日接受採訪時表示，總統的目標是達成適當的協議或是繼續加關稅，因此現階段無法預測協商要花多久的時間，「最重要的是我們是否達成適當的協議、很棒的協議，這比『何時達成協議』要來的重要」。