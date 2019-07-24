衣櫃後方莫名發出「詭異聲響」⋯他找人一拆嚇呆了：15公斤巨型巢穴現形！

▲衣櫃後方藏著巨大巢穴，連消防人員都超驚訝。（圖／翻攝自荔枝網）

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省徐州市的消防隊近日接到一通報案，有民眾說自家臥室的衣櫃常常發出「怪異聲響」，希望消防人員能夠幫忙查看。尋求援助的屋主透露，他們平時都是在外地工作，只有每年暑假的時候才會回來住上1到2個月，不過最近一直聽見衣櫃內有嗡嗡聲，打開來卻什麼都沒看見，無可奈何之下才會打電話報案。

綜合陸媒報導，屋主再指，他有印象當時有1、2隻蜜蜂在衣櫃附近飛來飛去，但是衣櫃打開來一看，卻不見任何動物或昆蟲的身影。消防隊員調查後發現，聲音確實是從衣櫃發出的，只好動用工具，將衣櫃後方的木板拆除，看看源頭是否在這。

▼重達15公斤的蜂巢就築在衣櫃木板後面。（圖／翻攝自荔枝網）

沒想到當木板一開拆，裡面竟然隱藏著一個超長的巨型蜂窩，消防隊員只好穿上防蜂服，並且用鏟子將蜂窩一塊塊剷除下來放進塑膠袋內。他們表示，這個蜂巢足足有15公斤重，推測蜜蜂是從櫃子後面的空調管道出口飛進去的，隨後就在密封的衣櫃後面築巢，最終形成如此龐大的巢穴。

專家表示，清理蜂窩是一項非常危險的事情，居民發現蜂窩後，千萬不要擅自行動，尤其是在沒有防護的情況下去觸動蜂窩。網友看完後都驚訝回應，「太不可思議了」、「蜜蜂竟然會鑽到衣櫃後方築巢…」、「好恐怖，我有密集恐懼症」、「看得我渾身發抖，到時候開個衣櫃驚動蜂群，不就要倒大楣了」。

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