媽抓到「衣櫃藏木炭」猛質問　實用用途曝光他嘆：我只是懶惰...超無辜

▲媽媽眼見兒子衣櫃放有木炭，心裡不免擔心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

台灣天氣潮溼，尤其遇到雨季時，民眾可是想盡辦法除溼，避免家中物品發霉。一名媽媽日前就在兒子的房間裡發現一包木炭，情急之下立刻把還在煮飯的兒子叫上來質問，沒想到真正原因曝光後，讓無辜的兒子大嘆「我哪裡錯了......。」

「靠X啊，我還以為什麼事......。」一名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示昨日自己正在樓下煮飯時，媽媽剛好上樓進他的房間找東西，接著便突然大喊一聲要他立刻上樓。

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原PO上樓後，媽媽拿出衣櫃裡找到的一包木炭，並質問他「你房間放這個幹嘛，你是想燒炭是不是？」但卻讓他大喊無辜。原PO傻眼表示，這包木炭其實只是他拿來除溼用的，但因為自己太懶惰了，懶得分裝鋪開來放，就這樣打開丟著而已，沒想到卻意外造成一場誤會。

▲木炭拿來除溼後，也可以曬乾當烤肉燃料。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，雖有網友表示媽媽太大驚小怪，但這也是愛的表現，「阿母很關心你欸」、「不能怪媽媽想歪啊XD」、「備長炭比較乾淨...木炭媽媽擔心」、「阿母真的很愛妳欸」、「要攤開放比較有效啦」。

事實上，台灣天氣偏濕熱，除了一般常見的除溼盒、除溼袋，木炭也常被拿來作為除溼用。和竹炭一樣，木炭屬於多孔性的材質，不僅可以吸附水氣，還有除臭的效果，使用完還可以曬乾拿來烤肉，取得方式很方便，用途也相當多元。

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