快訊／汐止廢棄工寮大火！濃烈黑煙猛竄衝天35分鐘

▲汐止區光復街底的廢棄工寮發生火警，遠處即可看到濃煙四竄。（圖／民眾提供）
記者孫于珊／新北報導
新北市汐止區光復街底的廢棄工寮10日上午10點多發生火警，有民眾在遠處就看到濃濃黑煙不停竄出，消防隊員10時53分獲報後隨即趕抵現場，11時28分即將火勢撲滅，所幸無人受傷，詳細起火原因有待火災調查科進一步釐清。
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▲汐止區光復街底的廢棄工寮發生火警，遠處即可看到濃煙四竄。（圖／民眾提供）
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關鍵字：汐止,光復街,廢棄工寮,火警,火災,消防隊,黑煙,濃煙
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