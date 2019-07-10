快訊／汐止廢棄工寮大火！濃烈黑煙猛竄衝天35分鐘

新北市汐止區一名46歲黃姓男子5日晚間，將愛車停放在忠孝東路及秀峰路口旁的停車格，之後兩天都沒再使用，不料8日上午8時許，他要開車上班時，感覺煞車異常而下車檢查，才發現煞車油管斷裂，於是報案處理，警方依毀損罪受理偵辦。