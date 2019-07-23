普悠瑪最小重傷者「醫院慶7歲生日」　謝沛帛許願：要快快好起來去上學

▲普悠瑪最小重傷者謝沛帛過7歲生日說，要快快好起來想去上學，喜歡跑步跟踢足球。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

普悠瑪最小重傷者謝沛帛目前仍在住院、傷勢逐漸復原中，23日他在羅東博愛醫院過7歲生日，台鐵局長張政源、羅東博愛副院長謝有丁等人是送禮物玩具、蛋糕祝他生日快樂，他開心說，要快快好起來、想去上學，喜歡跑步跟踢足球。謝沛帛的外婆表示，他天天都有進步，希望他健康快樂，趕快好起來。

2018年10月普悠瑪翻覆事件中，最小傷者8歲男童謝沛帛，腦部受重創，曾昏迷4個月，後來復原漸入佳境，也順利取出頭部4塊鈦合金骨板，術後謝小弟恢復情況良好，並直喊「想吃蚵仔煎！」。

羅東博愛醫院醫療副院長謝有丁表示，經過各家醫院的努力，謝沛帛回院後，發現他意識變得比較清楚，可跟人對答，但是還有些認知功能的障礙，在其他方面還是需要協助，雖可以走路，但有明顯平衡障礙，手腳協調功能其實也是不太好，有時候需他人輔助等。

未來謝沛帛回到學校在認知、學習功能、手腳平衡、寫字等各方面的問題，還是需要跨團隊，包括物理職能、心理等專業人來輔助他。

台鐵局長張政源說，看到沛帛能這麼快復原，我們都非常高興，沛帛就是我們的小勇士，我們希望他永遠健康。

對於未來如何協助家屬的問題，張政源表示，事發後對家屬照顧，他們就是無微不至，沛帛不管是在宜蘭、羅東，還台北就醫，都有一組專人隨時來照顧，有任何需求人們都會全心全意負起完全責任來協助。

張政源強調，他們會一直協助下去，因沛帛還在住院，都算是個案，會以個案來處理，回到校園後，也會看情況，看需要什麼樣的協助來幫助沛帛與家人。

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