向父親討錢遭拒裸男羅東當街隨機砍人　二審判11年10月

▲林姓男子在羅東街頭，裸身隨機砍人。二審改判11年10月。（圖／翻攝照片）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子林柏承投靠住在羅東的父親，因向父親討錢遭拒，竟持刀出門，全身赤裸在羅東街頭隨機砍人，造成3人重傷。裸男遭捕後，不斷情緒失控喊「就是要殺死他！」。一審將他重判12年，案經上訴，高等法院23日二審宣判，認定他犯下。

有妨害公務、詐欺前科的林男（27歲），原與母親同住高雄市，但因他脾氣暴躁，連母親都受不了，去年3、4月間將他帶到宜蘭羅東，與父親同住租屋處。但林男因無業，平日流連網咖。而本案發生於去年5月2日，晚間8時許，林男先向父親討錢花用，遭父親拒絕，雙方爆發口角。林男氣得脫光衣服，痛毆父親。父親抓起一旁的椅子抵擋，但殺紅眼的林男，竟衝進廚房拿出一把菜刀，父親嚇得衝出家門躲避。

氣瘋的林男持刀追上大街，但遍尋不著。林男怒極，不顧自己全身赤裸，闖入一家彩券行內朝店內客人與店員揮砍，店內人員嚇得趕緊逃離。林男再持刀衝出店外，還持刀砍劈一對騎機車經過的男女，嚇得女乘客摔下車，2人拔腿逃離，林男便衝入一旁的網咖。朝網咖女店員砍殺，引起店內騷動，店內客人上前制止，並抓起滅火器噴灑林男，林男退出店外，路人合力制伏林男，過程中林男還砍傷2人。檢方依照「殺人未遂罪」，起訴林男。

一審法院認定他犯2個「殺人未遂罪」與1個「傷害罪」，判刑12年。案經上訴，高等法院23日二審宣判，仍認定他犯2個「殺人未遂罪」與1個「傷害罪」，但減輕刑度，改判11年10個月，可上訴。

另外高院這次宣判時，也一併召開延押庭。林男對延押沒意見，僅說自己目前在看守所中看精神科醫師、服藥，律師則請求停止羈押，高院諭知候核辦。林男還押時，記者詢問他是否賠償被害人、道歉，林男都說「沒有。」他還說「判太重，會上訴。」

