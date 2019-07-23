▲農村勞力嚴重不足，無人植保機勢在必行，屏東縣23日舉辦公聽會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農村勞力嚴重不足，無人植保機推廣勢在必行，也是未來趨勢，但無人植保機操作專業又有一定的危險性，在由立委鍾佳濱舉辦的「無人植保機的下一步：農業機械補助或租賃？」公聽會，經討論後，達成建議農委會透過補助加強推廣，扶植國產無人植保機，讓農民有意願委託專業代噴業者，並建請政府在國立屏東科技大學設立無人植保機考照試場，方便屏東農民就近考照。

鍾佳濱指出，農村人口老化且長期缺工，使用無人植保機噴藥，讓青年有返鄉或留鄉工作的機會，除了節省人力成本、精準用藥也降低食安風險，然無人植保機動輒20萬-30萬元，對初入社會、資金有限的青年而言，負擔不小，加上無人植保機也涉及飛航安全管制及多項問題，需要克服，因此邀請農委會、民航局與農會、相關團體等23日在屏東縣政府舉行公聽會。

會中青農、國產植保機業者，建議補助無人植保機。農委會表示已有業者申請性能測試，將納入補助，也將補助農藥代噴訓練費。至於代噴業者建議農委會、民航局無人機線上登陸行政統一，相關機關也承諾統一。

鍾佳濱表示，在共享經濟時代，農委會在促進智慧農機發展的策略，除可考慮將無人植保機列為補助項目外，也可取經加拿大、非洲農機共享模式，評估台灣農機共享的可行性。