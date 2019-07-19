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讓秋行軍蟲孵不出來！「赤眼卵蜂，就決定是你了」農委會試驗天敵成效

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▲▼ 讓秋行軍蟲孵不出來！　「赤眼卵蜂，就決定是你了」農委會試驗天敵成效。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲農委會試驗天敵「赤眼卵蜂」成效，能讓秋行軍蟲孵不出來。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者崔至雲／台北報導

農委會日前指出，赤眼卵蜂能有效防治秋行軍蟲，可以寄生在秋行軍蟲卵塊上，抑制蟲體孵化。農委會主委陳吉仲今（19日）在臉書上說，「赤眼卵蜂，就決定是你了！」農委會已經確認「赤眼卵蜂」可以寄生在秋行軍蟲的蛋上，讓它孵不出來，近期會開始進行田間試驗，一旦確定效果，就會協調台糖公司大量生產卵片，供農民掛在田裡。

陳吉仲指出，目前秋行軍蟲的緊急防治工作仍然在第2階段的「強制噴藥」，但有不少農友問陳吉仲，有沒有有機及友善環境耕作可以使用的防治資材？其實除了先前公告的蘇力菌外，這1個多月來，農委會同仁日以繼夜地投入「天敵」的研究，已經確認「赤眼卵蜂」可以寄生在秋行軍蟲的蛋上，讓它孵不出來，近期就會開始進行田間試驗，一旦確定效果，就會協調台糖公司大量生產。

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▲▼赤眼卵蜂。（圖／農委會提供）

▲▼赤眼卵蜂。（圖／農委會提供）

▲▼赤眼卵蜂。（圖／農委會提供）

除了天敵「赤眼卵蜂」之外，陳吉仲也說，目前已召開4次專家會議，針對秋行軍蟲的生態習性、防治做法、防治藥劑效果進行評估，並重新檢視了相關作物的病蟲害整合管理策略。接下來會以農民自主防治為目標，輔導農民做好田間管理、主動巡查、加強通報、轉作輪作等，也會持續掌握疫情進展積極應變。

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關鍵字：農委會,赤眼卵蜂能,秋行軍蟲,陳吉仲,卵片

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