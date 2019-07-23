免飛澳洲！4千坪尤加利森林就在眼前　達人公布6大消暑景點

▲雪霸休閒農場 。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

今（23 日）是二十四節氣中的大暑，農委會指出，大暑前後是一年中天氣最熱的時候，所以會特別感到氣候炙熱難耐，而在這樣的天氣裡，午後下場雷陣雨也很正常。今年大暑到8月7日，特別推薦在這之前可以到台灣6大景點避暑。

請繼續往下閱讀...

▲農委會規劃台灣6大景點，讓大家在大暑期間能從北玩到南。（圖／農委會提供）

農委會今天特別因應大暑規劃出3條旅遊路線，包括以下水漾生態之旅、動物主題親子遊和芬多精樂遊，共6大景點，要讓大家從北玩到南。

水漾生態之旅

宜蘭－花泉休閒農場

融合了玩水、生態等元素，利用蘭陽溪伏流水，遍植野薑花的主題農場，旅人來此遊園戲水、生態導覽、品嘗野薑花料理，還可以變身為魔術師，來場色彩創意秀，享受放鬆悠閒的美好時光。

宜蘭－勝洋休閒農場

有全國最大的專業水草植栽場，有水族魚類數十種、水生植物4百餘種，批發至全國水族館，外銷遠至日本、加拿大、大陸、德國等。農場空間寬敞，又有自然田園風光的園區，適合遊客在此遊憩。

▲花泉休閒農場。（圖／農委會提供）

動物主題親子遊

台南－台南鴨莊休閒農場

佔地超過3公頃，三代以來都是養鴨人家，不僅開發鴨肉香腸、蛋黃油、皮蛋、鹹蛋、酒香蛋等商品自產自銷，也善用自家土地，規劃為週末開放的露營區、烤肉區、焢窯區、釣魚池、山羊餵食區、黑板塗鴉區、兒童活動區、玩沙池、戲水池等等

高雄－華一休閒農場

嘉南羊乳唯一對外開放的示範牧場，號稱六星級養羊場。到這裡可以參加乳羊生態導覽，還有解說員詳細介紹羊隻品種、特色、飼養小故事等，還能兌換牧草一枝，體驗如何幫羊咩咩餵食牧草。

▲森18休閒農場 。（圖／農委會提供）

芬多精樂遊

新竹－雪霸休閒農場

位於新竹縣五峰鄉山區、海拔1923公尺處。最早為果園，後來轉型休閒農場，成為許多人前往雪霸國家公園時的另一個順遊據點。在這裡，除可以遠眺著名的雪霸聖稜線，還能在雲海環繞的戶外庭園喝咖啡。

南投－森18休閒農場

擁有全台最大尤加利森林，不必大老遠飛到澳洲，就能享受4千坪園區中遍植檸檬尤加利樹的芬多精。園區內包括珍禽區、苗木植栽區、有機蔬菜區、森林SPA區等，可在此體驗生態導覽、香氛產品DIY活動等。

農委會也提醒，大暑字面上的意思就是很熱，要注意午後雷陣雨、颱風，重點是出去玩耍一定要預防中暑。想知道更詳細的避暑行程，也可以到農業易遊網瞧一瞧。