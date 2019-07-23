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乳牛哭哭！生長環境差牧場長期壓榨　農委會出手制定福利指南

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▲▼台灣動物社會研究會公布台灣乳牛飼養「五大痛苦指標」及調查影像。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲台灣酪農飼養水平落差大。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者許展溢／台北報導

為改善台灣乳牛處境，農委會預計今年底前制定「牛隻友善生產系統定義與指南」 ，日前邀請專家學者召開首次會議，將朝「人道飼養」方向擬定。農委會表示，屆時出爐的指標只是建議業者參考，因所有經濟動物，都會用推廣的方式，不會強制要求就一定要怎麼做。

台灣動物社會研究會今年4月曾公布台灣乳牛飼養「五大痛苦指標」，包括密集懷孕、溫帶牛養在高溫多濕台灣、飼養管理問題多，讓乳牛飽受乳房炎等各種疾病之苦，還有病例牛不當搬運和台灣酪農飼養水平落差大，嚴重影響乳牛動物福利等。但政府至今未有動物福利相關規範，保障乳牛的基本動物福利，要求相關單位儘速提出改善政策。

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▲▼台灣動物社會研究會公布台灣乳牛飼養「五大痛苦指標」及調查影像。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲溫帶牛養在高溫多濕的台灣。（圖／台灣動物社會研究會提供）

農委會動物保護科科長鄭祝菁說，乳牛福利預計朝「人道飼養」方向制定，但不是「標準」，是「建議」飼養模式怎麼做對牛的動物福利比較好。內容包括飼養過程、飼養環境、衛生方式，會著重在「飼養管理」層面， 預計今年年底前會有初步結論（草案），現階段只有專家學者討論，後續仍需進一步和產業界溝通，讓他們共同參與，並實際了解可行性，才能有進一步結果。

鄭祝菁表示，經濟動物福利提升，一直以來就都有在逐漸推廣，如之前蛋雞飼養等，每一種經濟動物都會發展出類似飼養方法，讓產業界了解有哪些適合條件，同時使產品有區隔性，讓業者自主性選擇，看要不要採用。鄭祝菁強調，所有經濟動物，都用推廣方式，不會強制規範。

▲▼台灣動物社會研究會公布台灣乳牛飼養「五大痛苦指標」及調查影像。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲台灣飼養管理問題多，乳牛飽受乳房炎等各種疾病之苦。（圖／台灣動物社會研究會提供）

這次會議參與對象除學者，還有酪農協會、乳品公司、乳業協會等各方利益關係人。據了解，會中部分人士同意先訂出最低標準，讓所有酪農都能夠符合，如空間、通風設施、乳房炎等疾病控制等。不過有人認為，齊頭式的最低標準，可能沒有辦法滿足現況需求，關鍵在於台灣酪農飼養水準實在參差不齊。

▲▼台灣動物社會研究會公布台灣乳牛飼養「五大痛苦指標」及調查影像。（圖／台灣動物社會研究會提供）

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，動社訴求就是訂定友善牛隻飼養指標，且牛隻不只乳牛，還包括肉牛，尤其兩者相比，肉年飼養狀況更不好。也希望該指南能有一套分級評鑑方式，使酪農業產生競爭，建立鮮乳分級標準，也許能分A、B、C之類的等級，讓他們可以追求更好的品質，才有助於此產業提升。且根據調查，乳牛若受到好的照顧，民眾是願意付出更高的價錢消費。

▲▼台灣動物社會研究會公布台灣乳牛飼養「五大痛苦指標」及調查影像。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲龔建嘉認為，台灣要怎樣去制定指標，對現場必須更了解。（圖／台灣動物社會研究會提供）

鮮乳坊創辦人、獸醫師龔建嘉說，以國外標準來看，通常指標是看動物行為延伸，如牛隻舒適與否，該躺著無法法躺，該喝水無法喝等很多狀態，從動物行為判斷需要怎樣環境，才可以維持正常運作，且必須科學化，才能監控牛隻，否則只憑經驗法很主觀。龔建嘉表示，各國風土民情不同，台灣要怎樣去制定指標，對「現場」必須更了解外，台灣氣候、環境及牛隻行為等多項細節都截然不同，如何做對酪農業更好，要好好思考。

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關鍵字：乳牛,肉年,農委會,牛隻友善生產系統定義與指南,人道飼養,經濟動物,獸醫,牧場,台灣動物社會研究會

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