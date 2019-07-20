Line瘋傳「1隻雞打4種抗生素」超毒　農委會怒揭真相：別再騙了！





▲農委會指出，目前市面上沒有雞隻生長激素產品，肉雞增重速度快是因為品種改良成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

近期網路、LINE群組在流傳一部影片，內容是雞在打針的畫面，更直指一隻雞打4種抗生素等言論。農委會動植物防疫檢疫局今（20日）在臉書上指出，該影片為雞隻在施打疫苗過程，不是生長激素或抗生素，目前市面上沒有雞隻生長激素產品，肉雞增重速度快是因為品種改良成果，不實影片不要再轉傳，以免傷害台灣肉雞產業。

在LINE上流傳的影片除了有雞隻打針的畫面，更附上錄音檔說雞打生長激素「正常一隻雞養半年，現在一直雞一個月就殺來吃了，身上有多少抗生素，太可怕了，都是毒，毒，毒，趕快勸人吃素了」這樣的描述。農委會臉書小編氣憤指出，不實影片別再來騙，請勿再轉傳分享，「這是假的！這是假的！這是假的！因為很生氣，所以說三次」。

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農委會也說明，該影片是在為雞隻打疫苗，不是打生長激素或抗生素，目前市面上也不存在雞隻生長激素的產品，肉雞增重速度快是因為品種改良的成果。農委會強調，抗生素價格貴不符成本效益，雞農並無使用習慣，請別種不要再轉傳這樣不實的影片。

▲雞隻無打抗生素。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局臉書）

