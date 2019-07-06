台南狼師案　校長細說調查始未以正視聽

▲台南市狼師案，涉案教師服務的學校校長，親自出面說明案子調查始未，以正各界視聽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警傳狼師案，受害女童竟高達26人，讓外界震驚傻眼，質疑台南市教育局與學校毫無作為，並有隱匿助長狼師加害擴大之嫌，狼師學校校長親上火線，說明校方調查未案未原委，以正視聽。

校長指出，校方對本案調查分成三個部分，第一個部分是調查，第二個部分是輔導，第三個部分是策進的階段。有關於調查的部分，就是學校是在3月26日接獲報案，所以立即通報校安通報，然後啟動性平的調查，在調查當中，我們在進行徹查，也就是針對校內的學生，該班老師教過的學生，一一的進行，主動進行訪談，然後了解是不是還有其他的受害者，發現了之後，也一樣進行性平調查。

再來徹查部分，就是有關於校友部分，我們校友部分也建立一個申訴的管道，讓校友可以回來，只要他們是受害者，我們就馬上啟動調查，這當中也與人本基金會合作，因為有一些案件是由人本基金會受理後進來學校進行性平調查，所以這幾個月當中，學校確實受理了校內外有關於這位老師，他曾經教過的學生，有一些受害的同學，在這裡進行一個徹查動作。

校長說，當然學校發生這樣的事情，對於學校來講，都覺得非常的煎熬，我們學校的師生也很痛心，因為在大家眼中，是很相信這個「老師」，包含學生家長。，因為這個老師在學校是很熱心服務的老師，並且他有資訊相關的專長，所以也在學校也經常獲獎，就是關於資訊類的。

再來呢，他在教學上也有獨特的一些方法，也經常到外部演講，一直在同仁或者是老師眼中，在教學方面是好的，另外他平常看起來對於孩子也很好，所以家長也很信任他。

所以學校在察覺部分，確實依照目前的方式，有需要策進的地方，所以在策進的部分，我們會針對就是每個案件，因為我們所有的總報告會在7月底的時候，會有下一波報告會出來。然後人本基金會今天已提出這個訴求，希望有受害者的同學了解了這個訊息，也可以再回來請求母校的協助，學校這裡一定會給所有的受害同學一個協助，學校應該要給同學一個公道。

校長說，身為他們母校的校長，對我們所有受害同學她致上最深的歉意，也就是說我們確實沒有保護好這些孩子，學校有需要策進的部分。在策進的部分，她會針對每一個報告發生的情形進行檢討，然後改善，該故的地方都會進行改善，相關人員也會進行究責，這個是我們目前所有做法，那有關學生輔導部分，因為所有受害的同學，他們需要受到社政的救助，在第一時間，社會局所有的社工，還有心理師進駐到學校，來針對所有受害的同學進行相關的心理輔導諮商，然後另外一個部分，就是社工有做居家服務，受害的校友，社工也有到家裡去協助他們，就是依他們的需求，然後進行相關的社政服務，包含心理諮商、社會救濟跟救助。

校長強調，市府跟教育局是整體動員來協助學校所有受害學生，當然還有牽涉到上一間學校，也是一樣依這三個部分進行，調查、輔導救濟、策進，讓兩所學校在教育局指導下，同步進行這樣的工作。

對於人本基金會提出，涉案老師會到游泳池去拍學生更衣畫面，所以學校就有貼禁止攝影的這個公告，是不是代表學校早已經知情，才要去貼這個公告？校長則明確說有關於學校貼禁止攝影，是因一般游泳池都會這樣的規範，因為有一些案件是比較久以前的，就是說人本基金會他們有接受前受害者同學陳情，所以他們也有知悉相關的一些細節，有些內容因為比較久遠，所以不是現在看到的樣子。現在到學校校園裡面看到就是現在最符合規範的樣子。

校長強調，校方在2019年3月舉報前，沒有接獲任何舉報與陳情，學校也成立專責管道讓以前的受害校友回來陳訴，目前兩間學校受害學生計有26位。