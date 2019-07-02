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南藝大師生轟校長黑箱續任搞神隱　籲教育部暫發新任期聘書

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▲▼ 台南藝術大學師生抗議校長黑箱續任。（圖／記者許展溢攝）

▲台南藝術大學師生準備6個黑箱，抗議校長黑箱續任。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國立台南藝術大學師生今（2 日）北上抗議校長詹景裕「突襲連任」程序不公正，加上「突襲解除音像藝術學院代理院長行政職」，校長無視學生想要面對面溝通的誠意，兩度放學生鴿子，避不見面大搞蒸發，盼大家長教育部暫緩發放校長新任期的聘書。教育部回應，疑點沒釐清前，不會發新任期聘書。

今天抗議現場學生們準備了6個黑箱，包括財務、裙帶、治理、行蹤、自肥和濫權，以行動劇方式怒批，這些事情從6月開始和學校、校長溝通，但到現在都沒有獲得重視或有任何調整。有學生認為，想要跟校長公開會談，也被爽約，甚至校長只願意以不公開方式會談。

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▲▼ 台南藝術大學師生抗議校長黑箱續任。（圖／記者許展溢攝）

▲學生們現場高喊「黑箱罩頂」、「校長神隱」等口號。（圖／記者許展溢攝）

學生進一步強調，由於校長連任案牽扯到行政程序不公以及學生代表身分不符等問題，自6月底學生自主與校方聯繫希望能與校長公開會談校方要求適宜的場地、配合校長時間、事前給會議資料，以上3點學生全配合，唯獨校長要求不能錄影錄音直播，但在暑假期間大多數學生不在校內，希望能透過直播影像讓全校師生參與，校方依舊拒絕，最終以一封全校mail告知師生一切合法，但依舊無正面回應問題且拒絕出面。

學生們現場高喊「黑箱罩頂」、「校長神隱」等口號， 並說今天會站出來是對人事案的程序不正義忍無可忍。南藝大碩班呂同學表示，身為學生，大家感到心痛，並且無法再忍受校方不願意進行溝通，僅自顧自地聲稱「一切依法」。

▲▼ 台南藝術大學師生抗議校長黑箱續任。（圖／記者許展溢攝）

▲有學生認為，想要跟校長公開會談，也被爽約，甚至校長只願意以不公開方式會談。（圖／記者許展溢攝）

學生指出，校方種種聲明遊走法規中的模糊地帶，壟斷所有話語權，更屢次使用突襲手法，罔顧民主程序，已發起聯署聲明，短短3天內超過4百人聯署，要求教育部調查，最後向教育部提出3點以下訴求：

1、懇請教育部根據陳情書中的條列事實以及爭端事項，立即成立調查小組，實質啟動核查，做出合情、合理並合法的公正行政裁決。

2、本校校長續任同意案因違反相關規定且程序有重大瑕疵，應推定無效，爰籲請貴部不予續聘詹景裕校長，並命本校秘書室重啟校長續任投票，以維本校校長續任同意權人之權益。

3、本校校長解任音像藝術學院代理院長乙事，係屬違法濫權，爰籲請貴部命本校校長回復孫松榮教授之代理院長職務，俾免損及該院師生權益。

▲▼台南藝術大學師生議校長黑箱續任。（圖／記者許展溢攝）

▲學生們向教育部喊話，希望立即成立調查小組，做出公正的行政裁決。（圖／記者許展溢攝）

對於南藝大師生訴求，教育部回應，會再請該校長針對相關疑點，趕快對學生說明，且疑點沒有釐清前，教育部不會發新任期的聘書。

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關鍵字：台南藝術大學,校長,黑箱,詹景裕,續任,教育部

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