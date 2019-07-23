有神明加持　里港果農楊淑貞種有機檸檬更有信心

▲有神明加持，屏東縣里港鄉楊淑貞種有機檸檬更有信心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

栽種有機檸檬屏東縣里港果農楊淑貞，曾懷疑自己投入有機事業是否走錯路，在一次宮廟的擲筊比賽中，贏的人可以將金雞請回家中祀奉，他對神明說，有機走到瓶頸，如果神明支持，她會堅持走有機路，果然讓她贏得金雞，請回家中奉拜，此後她更加起勁的往有機檸檬路邁進。

52歲的楊淑貞，原是菸農之女，種有機檸檬超過4年；她常說，家中務農種菸草，但她沒到菸田工作過，尤其是後來家中開菸樓後，不愁吃穿，根本沒機會種田，結婚後只是單純的家庭主婦，到創世基金會上班當志工，沒有經濟上的顧慮。

幾年前看到市面上標榜有機的農產品，讓她存疑，到底有機是怎麼種出來的，乾脆自己試種；她把原家中租給親戚耕種但因疏於管理致雜草叢生的6分多地拿回來規劃種有機檸檬，第一次就挑戰高難度的有機。

由於她有不服輸的個性，請教農改場專家及到農業大學上課，幾年下來的經驗，讓她種出有安全健康而且果色翠綠、芬芳香氣濃郁的有機檸檬，讓很多人跌破眼鏡。

她指出，有機最重要工作就是除草，還在上班的先生則利用假日來幫忙除草，草生栽培方式，割過草後地面平坦如草原，「可以躺下來看著天空，是一種很休閒的舒壓」。

自製液肥，以生雞蛋及過期牛奶加上光合菌發酵，補充地力及肥份，發酵過後沒有臭味，減少病蟲害發生，果園裏還養雞、鴨、鵝吃草，農場取名「貞心有機農場」，表示用真心對待每一株檸檬樹及每一位消費者。

場內顧好有機檸檬，在農場四周種起春不老、扶桑等中喬木，再圍起黑網隔離鄰田污染入侵的機會，為了讓鄰田不要噴農藥，她自願幫忙拔草，連水溝四周都用人工拔草，徹底讓鄰田沒有使用農藥的機會。

楊淑貞自信地說，能把有機檸檬種出果皮翠綠的人不多，並且果皮搓揉就會一股嗆鼻的濃烈檸檬精油氣味，只有她有這個本領。她另在檸檬園種了木瓜、玫瑰、咖啡、百香果等植物，吸引青蛙、螢火蟲進駐，讓她在這一片有機檸檬園享受芬多精及多酚的清爽。目前有機檸檬一年四季都有產量，以供應超市為主。