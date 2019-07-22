大豪雨自小客車闖積水區受困台階　友人PO臉書求救嘛也通

▲楊姓車主受困台階，屏東縣東港警分局員警臉書發現協助脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

楊姓駕駛日前在大雷雨時，行經南二高下方誤闖積水區，友人在臉書求救，屏東縣東港警分局林邊分駐所員警冒雨駕駛巡車前往了解，發現有一輛自小客車卡在路旁台階上，動彈不得，由於當時還下著大豪雨，先載車主回派出喝熱茶，再連絡拖吊車前來拖吊，讓車主相當感激，直說「有熱心積極波麗士大人真好」。

東港分局林邊分駐所所長李俊宏、警員林順興二員，於日前擔服巡邏勤務時接獲值班人員告知，臉書社群「阮攏是林邊人」有民眾發表文章表示，其友人在高速公路橋下道路因迷路誤闖積水區，需要道路救援，兩人立即前往了解，連絡拖吊車將卡在路旁台階上的自小客車協助拖吊。

警方了解，受鋒面影響，先前屏東地區下起大豪雨，楊姓車主因夜間大雷雨產生影響其視線高度，不慎進入積水區域導致車輪卡在路旁台階，當時還下著大雨，警方先用巡邏車載車主返所休息提供熱茶暖，警員林順興並主動幫忙通知拖吊車業者前往拖吊排除狀況。

楊姓車主表示，大半夜的還下大豪雨，人生地不熟，車子還被困住，根本分不清東西南北，只好用手機向友人求助，沒想到警察居然能找到我還幫我叫拖吊車，「真的超感動的」、「謝天謝地」、。去前不斷向雷雨天仍認真執勤，勇於任事的林邊所員警致上十二萬分的謝意。



東港警分局長劉清俊說，為民服務是警察積極推動目標，員警在第一時間到場處理，並就當時狀況做出妥善處置，即時伸出援手，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，充分發揮了警察助人的精神，兩員服務精神值得其他同仁學習。