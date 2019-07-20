受教於名畫家蔣勳＆劉其偉　新銳畫家莊家勝屏東美術館展出

▲屏東新銳畫家莊家勝即日起到8月20日在屏東美術館展出<日常．花花>畫，圖畫家莊家勝與父親莊有明。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新銳畫家莊家勝，就讀大學時受教於著名的畫家、詩人及作家蔣勳與台灣第一位探險傳奇畫家劉其偉等名師指導，細微觀察身旁花草生命變化，利用壓克力原料，畫出一花一世界、一葉一如來簡單生活禪機，充滿濃濃的人文精神，令人驚嘆。

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▲▼莊家勝創作展開幕，吸引上百人民眾參與，場面熱絡。

1970出生於屏東縣東港鎮的莊家勝，從小學習音樂，高中時就讀高雄商職廣告設計科，「音樂與廣告設計相關，都是藝術右腦在操控」，就喜歡上美術，大學考上台北實踐大學運用美術系，再插考東海大學美術系，如願踏上美術之路。

▲▼東隆宮董事長東隆宮董事長伍水源、屏東縣議長周典論。

莊家勝就讀東海大學美術系的1990~1992年間，著名的畫家兼詩人蔣勳與台灣第一位探險傳奇畫家劉其偉都剛好在該校教書，他有幸同時受兩位大師指導，大師叮嚀他作品要懷有人文精神，才能顯現生命的張力，並鼓勵他全力自己創作，畫出屬於自己的獨有風格作品，不要受限制。

▲▼莊家勝及作品。

其中蔣勳對他特別好，在作家陳映真到東海時，介紹陳映真跟他認識、聊天，指陳映真是人文精神的「典範」，要他跟陳映真學習。而劉其偉則鼓勵他到東南亞去走一走，了解不同區域的人類學與動植物內涵，並以東南亞地區只有印尼的婆羅洲沒有去過，語中難免帶著失落與遺憾。

▲▼<日常．花花>世界。

大學期間，他考上船員證，搭乘自己家的漁船，頂著顛簸大浪，在船上吐得一大糊塗後搭上東南亞旅途，其中漁船在印尼的西伯里斯漁港，再由西伯里斯踏上婆羅洲，體會到人類生命進化演變的奧妙，豐富了創作生命。

莊家勝說，蔣勳與劉其偉為讓他走出自己的畫風，堅持不給學生看他們兩人的作品，以免看了他們作品後，畫風受到限制，走不出自己的創作藝術風格，兩位老師的用心，讓學生們都很感動。

東海大學美術研究所畢業後，在高雄藝術學校擔任3年科主任，為專心作畫，後來辭去工作，目前只在一些大學兼任老師，其他時間都在專心從事畫作。

由於油畫揮發過程產生的氣味，對人體健康不太好，因此他以壓克力原料作畫，油畫作品可以保存上百年以上，壓克力是現代媒材的原料，保存上百年應該也不是問題。

他表示，當年同班同學有30多人，據他了解，目前仍繼續持畫筆的包括他在內剩3位，秉持兩位老師的當年教誨，他繼續以人文精神從事創作，在下筆前，都先要看書，從書中找出不同靈感與畫面，以此不斷精進、求突破。

「下筆畫畫，宛如閉關，每一幅畫都要閉關一兩個月才完成」，細膩、超現實的畫風，在畫壇佔有一席位，台灣美術館於2014年收藏他的作品。

這次獲屏東縣政府文化處邀請，到屏東美術館展出，礙於空間限制，這次展出26幅作品，都是嘔心瀝血之作，以花系列為主，但他很喜歡敦煌壁畫作品，利用大陸與台北故宮、台灣博物館合作展覽機會，近距離觀察到當時民眾對信仰佛教虔誠圍氛，幾乎都是用盡一生生命在從事與佛教有關的繪畫藝術創作，那份執著精神，相當令人感動。

莊家勝<日常．花花>創作個展這次首次嘗試模仿敦煌壁畫創作「鹿王」（釋加牟尼佛有一世九色鹿大王救人的故事）、「自在」等畫作，與民眾分享；並在20日舉行開幕茶會；東港東隆宮董事長伍水源、副董事長也莊家勝的父親莊有明、屏東縣議長周典論、東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅等地方人士超過百人，都到場致意，場面相當熱鬧。這項展覽即日起至8月20日在屏東美術館免費展出。