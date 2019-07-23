食出幸福新滋味！　台南佳里區農會酪梨創意料理品嚐會

▲台南市佳里區農會舉辦酪梨創意料理品嚐會，農業局副局長李建裕、佳里區農會總幹事黃政村，推薦利用國產新鮮酪梨入菜，製作出美味的創意料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區農會舉辦酪梨（Avocado）創意料理品嚐會，台南市農業局副局長李建裕、佳里區農會總幹事黃政村，公開推薦利用國產新鮮酪梨入菜，製作出美味的創意料理，可以帶動佳里地區在地農產業升級，歡迎大家一起來品嚐在地幸福好滋味。

佳里農會總幹事黃政村說，佳里地區擁有多元豐富的農產特色，農會積極配合政府大力推動組織產銷班，以擴大規模經濟發展，讓農村人口老化、農產品價格偏低等問題，藉由成立產銷班凝聚農民的力量，帶動整體農產品新價值。今年3月佳里區農會輔導的酪梨產銷班正式成立，栽植面積正持續成長，班員透過產銷班彼此交流提升技術，共同採購農業資材降低生產成本，有制度的管理方式更能有效提升生產品質。

農業局副局長李建裕說，酪梨又名幸福果，原產中美洲，喜溫暖多濕的氣候型態，臺灣以中南部地區較適合栽種。酪梨脂肪含量豐富，具有降低膽固醇功能的不飽和脂肪酸，還有鉀、葉酸、維生素、膳食纖維等營養元素，對人體是相當有益。在栽培管理上較省工，病蟲害較少，經濟價值較高，因此許多農民逐漸改種酪梨為主要作物。

佳里區農會總幹事黃政村，今夏酪梨產季已經來臨，佳里區農會聯合酪梨產銷班、在地青農舉辦酪梨品嚐會，結合佳里區農會家政班，利用國產新鮮酪梨入菜，製作出美味的創意料理，他特別強調佳里區出產的酪梨，可以食出幸福新滋味。