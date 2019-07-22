台南水萍塭綠地積水、巴克禮公園防疫　工務局投藥、噴藥防治登革熱

▲台南市水萍塭公園綠地積水，工務局為考量登革熱疫情，採取投藥及積水抽乾作業，並回填透水介質沙以防治登熱病媒蚊孳生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市水萍塭公園改善工程增加綠地保水性，因近日豪雨造成積水，台南市工務局為考量登革熱疫情，7月22日採取投藥及積水抽乾作業，並回填透水介質沙以防治登熱病媒蚊孳生。

水萍塭公園向中央前瞻計畫爭取總經費3000萬元進行設施改善，於今年5月完工，整建基礎中，原步道沉陷積水造成行走不便，因此改善加高路拱使積水自兩側順利排放，步道即可平順通暢。

又考量綠地有保水特性，面臨強降雨時可將急雨留存綠地，減緩排水負擔，有利於促使區外排水順暢；惟綠地低窪處因土壤保水後滲水速度較慢，需要2至3減緩積水，近日登革熱疫情仍持續有案例發生，為達到防堵病媒蚊孳生，工務局決定立即局部投藥以防治登革熱。

工務局表示，綠地除提供植栽所需水量，降低人工澆水花費外，更創造豐富生態循環，然美中不足之處遇雨容易產生登革熱問題，目前決定朝向積水處加強透水材質填補，除可保水亦可避免產生登革熱問題。

另台南市登革熱防治中心22日發布新增本土登革熱病例，工務局表示，疫調和巴克禮公園有地緣關係，考量公園可能是另一個感染源，即日起進行預防性休園至8月4日並進行噴藥防治。

工務局呼籲，休園期間請民眾不要前往巴克禮公園內活動，公園內主要出入口張貼公告及設置警示設施，園內保全人員亦進行勸導，請民眾勿再前往巴克禮公園內活動。

衛生局表示，若民眾違反擅自闖入，將依傳染病防治法第37條第1項第2款：「管制特定場所之出入」，違反者依第67條處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並由工務局直接告發，由衛生局開裁處書。