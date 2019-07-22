快訊／大雨狂炸台北「多地淹水」　柯文哲出面回應了

▲台北市22日下午下起大雨，柯文哲回應了。（圖／記者黃國霖攝）



記者柯振中／台北報導

台北市22日下午下起大雨，許多地區出現淹水的情形。對此，台北市長柯文哲指出，中央氣象局下午3點59分發布國家級大雷雨即時訊息後，府方的災害應變中心立刻進行二級開設。

柯文哲說，下午的強降雨，讓大安區創下有史以來最高的半小時時雨量紀錄，也導致台北市多處積水，所幸在各單位的合作下，積水多已消退。他提到，北市府將記下所有積水路段，進行資料蒐集、檢討改進。

柯文哲提醒，近日仍有可能出現強降雨，淹水潛勢地區的市民須提高警覺，做好準備。淹水潛勢地區請點此。

柯文哲在文末提到，台北市各區公所開放領取砂包，有需求的民眾可以前往取用。取用砂包的區公所地點請點此。

各地方的災害應變中心開設級別與作業辦法，是依地方政府自治法規辦理。台北市的辦法規定，一級開設由市長兼任指揮官，二級則是指揮官由災害防救業務主管機關首長代理。