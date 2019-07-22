雷雨狂炸像颱風！15縣市下班續發豪、大雨特報　前十大雨量台北全包了

記者賴文萱／台北報導

午後大雷雨狂轟大台北盆地，瞬間強風驟雨，有網友稱根本像颱風天一樣，下午大安區、公館、忠孝東路SOGO等地都傳出淹水災情，最大時雨量出現在大安森林公園，雨量狂飆至166.5毫米。氣象局表示，目前台北東區雨勢逐漸緩和，對流胞往土城、三峽、林口移動，預估雨勢會下到天黑後逐漸緩和。

▲台北大安區下午雨勢驚人，30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進水。（圖／記者黃彥傑攝）

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▲午後大雷雨集中在台北盆地，前十名測站雨量幾乎破百。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，今日累積雨量前10名全都集中在台北盆地，大安森林公園下午雨量就狂飆至166.5毫米，其次，公館雨量達137.5毫米、台大測站也有135.5毫米，另外，中正區、松山區、大安區、新店區、信義區等，累積雨量都幾乎破百。

▲對流胞逐漸移動往土城、林口方向移動，氣象局估這場雨會下到天黑後。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今日午後雷陣雨下雨熱區主要集中在台北盆地、竹苗山區，時雨量最大出現在大安森林公園，預估這場午後雷陣雨下到天黑後，但因為對流位置會移動，目前台北東區的雨勢已經緩和，並往土城、三峽、林口附近移動。

▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

因應午後對流雲系發展旺盛，氣象局也持續發布豪、大雨特報，大台北及苗栗地區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投地區、雲林以南至屏東山區及宜蘭山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區易有局部較大雨勢發生，民眾需注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

▲台北降下大雷雨，通化街38巷淹水。（圖／讀者提供）

北市府公布積淹水路段如下：

基隆路長興街口

仁愛圓環淹水

復興南路二段151巷前淹水

復興南路二段151巷

龍安街

新生南路二段70巷

和平東路一段199巷

和平東路二段265巷

和平東路三段1巷

四維路44巷

四維路52巷

四維路208、216巷

忠孝東路四段142號至166號（捷運忠孝敦化4號五號出口）

忠孝東路四段216巷淹水

敦化南路一段160巷

敦化南路一段177巷、161巷

忠孝東路四段181巷

雲和街92號前

大安路一段51巷沿線淹水

▲立法院濟南路淹水。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大台北下午各地陸續傳出淹水災情。（圖／翻攝基隆人）