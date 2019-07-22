下午爆國家級大雷雨！台北市大淹水逾200件災情…這區最嚴重

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下午爆國家級大雷雨！台北市大淹水　逾200件災情…大安區最嚴重

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記者孫于珊／台北報導

中央氣象局22日下午3時59分發布國家級的大雷雨即時訊息！將台北市和新北市列入影響範圍後，台北市災害應變中心隨即提升為二級開設，由消防局長吳俊鴻坐鎮指揮。據統計，共接獲238件積淹水災情，雖然目前積淹水已慢慢退去，但災害應變中心仍呼籲低窪地區民眾隨時做好相關準備。

▲▼北市淹水。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市積淹水，半個車輪泡在水裡。（圖／記者黃彥傑攝）

請繼續往下閱讀...

由於今日（22日）午後強降雨集中在市區中心偏西南側（大安、信義、中正、萬華、中山區），其中大安區半小時時雨量破紀錄！達到99.5毫米，1小時時雨量也達到116毫米，積淹水情形最為嚴重。

▲▼台北市淹水。（圖／翻攝自台北市政府防災及救災資訊專區）

▲計接獲通報238件積淹水災情。（圖／翻攝自台北市政府防災及救災資訊專區）

據台北市災害應變中心統計，截至下午5點30分為止，計接獲通報238件，其中金華街和新生南路二段交叉口、敦化南路一段233巷、和平東路265巷、仁愛路四段、大安路一段和東豐街交叉口、四維路170巷和208巷、永康街23巷、金山南路和金華街交叉口、松江路和行天宮一帶、敦化北路165巷、南京東路小巨蛋、捷運東門站地下道、基隆路三段及四段等處，是接獲積淹水案件通報最多、積淹水情形嚴重的地方。

▲▼台北降下大雷雨，通化街38巷淹水。（圖／讀者提供）

▲▼台北降下大雷雨，通化街38巷淹水。（圖／讀者提供）

▲▼台北降下大雷雨，通化街38巷淹水。（圖／讀者提供）

台北市災害應變中心表示，隨雨勢趨緩，加上所屬區域抽水站已全開，多數路段的積淹水已慢慢退去，但也再次呼籲，近日天氣型態造成午後強降雨的機率很高，請低窪和淹水潛勢地區的市民朋友提高警覺，做好相關準備。

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