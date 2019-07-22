9200條私菸上週裝箱標註「VVIP」　企圖混入蔡英文禮遇行李過關

▲黃國昌踢爆國安局官員走私菸記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量立委黃國昌22日踢爆，國安局官員疑似利用華航總統專機狂買數百萬元的免稅菸，打算透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。黃國昌除了研判應該是要販賣牟利外，還進一步透露這些大量的免稅菸通關與企圖混入總統蔡英文的禮遇行李的運送過程，但國安局副局長胡木源給他的說法是，這些菸在還沒出關時就被攔截了。

黃國昌表示，國安高層早在上週五就在準備今日讓這些菸通關，上週五就去裝貨，並在紙箱上標註VVIP，顯示是非常重要的客戶，上週五在華航高層的現場「督軍」下，這些菸品裝載入行李櫃中，並放置於保稅倉1樓的行李櫃運送車上。

▼紙箱上被標註VVIP，顯示是非常重要的客戶。（圖／黃國昌辦公室提供下同）

黃國昌表示，該批菸今天從倉庫裡領出，混入總統專機的禮遇行李中，打算利用國賓特殊禮遇通關程序夾帶貨物入境，然而，根據相關法規，不管是國賓禮遇、特別禮遇或一般禮遇，都必須派員查驗，他質疑，財政部關務署有沒有派員查驗？如果沒有，「那是誰放行的？」不過，國安局副局長胡木源給他的說法是，這些菸在還沒出關時就被攔截了。

對於高達9200條走私菸被攔截的過程，《鏡週刊》報導也指出，關務署證實22日總統專機中午12時35分降落前，12時20分已有5輛接機貨車陸續裝載案貨，跟隨總統車隊由國賓通道離開停機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截這5部車輛，直接押至台北關私貨倉庫。另外，攔截這5部小貨車時，一度還被隨車的國安局特勤中心人員嚇斥：「不知道是總統車隊嗎？」但辦案人員堅持執法並要求打開車廂，果然發現每部車輛都載著成箱的免稅菸。

▼走私免稅菸的訂單。（圖／黃國昌辦公室提供）

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