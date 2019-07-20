「情趣小章魚」不如預期好用！她開發超實用用途　千網笑噴：無違和

▲情趣小章魚被拿來當筆筒，原PO再也不會找不到筆了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

當購買的東西不如預期好用，丟掉又覺得可惜時，另開發新用途的確是個好方法。一名女網友在臉書分享一個和她不太合的情趣玩具，捨不得丟的她靈光一閃，意外發現玩具的新用途，網友們見狀也都大讚有創意，「無違和耶」、「有味道...」。

「你們知道小章魚後來的下場了嗎？」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中分享情趣用品的另類用途，她日前買了一款章魚形狀的情趣玩具，雖然這款小物被許多消費者推爆，但在她身上就是不適用，還沒感受到歡愉感前雙腿就會先麻掉，讓她很是苦惱。

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但小章魚畢竟是私密用品，不能退貨亦不可二手轉賣，丟掉又有點可惜；原PO正苦惱該如何處理時，靈機一動就有了創意想法，隨後便把一隻筆插進章魚的嘴巴裡，新的「創意筆筒」就這樣誕生了，還安慰自己「至少這樣不會找不到筆......。」

貼文一出，網友們都表示很有創意，「也只能這樣了哈哈」、「好可憐的章魚，我看超多人推的欸！」、「毫無違和感耶」、「這筆筒...有味道」、「好羨慕筆？」、「當裝飾也蠻好看的喔」。不過也有人建議她再給章魚一次機會，「真的要磨合，我一開始也覺得使用起來很困難」。

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