　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「情趣小章魚」不如預期好用！她開發超實用用途　千網笑噴：無違和

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 情趣小章魚被拿來當筆筒 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲情趣小章魚被拿來當筆筒，原PO再也不會找不到筆了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

當購買的東西不如預期好用，丟掉又覺得可惜時，另開發新用途的確是個好方法。一名女網友在臉書分享一個和她不太合的情趣玩具，捨不得丟的她靈光一閃，意外發現玩具的新用途，網友們見狀也都大讚有創意，「無違和耶」、「有味道...」。

「你們知道小章魚後來的下場了嗎？」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中分享情趣用品的另類用途，她日前買了一款章魚形狀的情趣玩具，雖然這款小物被許多消費者推爆，但在她身上就是不適用，還沒感受到歡愉感前雙腿就會先麻掉，讓她很是苦惱。

請繼續往下閱讀...

但小章魚畢竟是私密用品，不能退貨亦不可二手轉賣，丟掉又有點可惜；原PO正苦惱該如何處理時，靈機一動就有了創意想法，隨後便把一隻筆插進章魚的嘴巴裡，新的「創意筆筒」就這樣誕生了，還安慰自己「至少這樣不會找不到筆......。」

貼文一出，網友們都表示很有創意，「也只能這樣了哈哈」、「好可憐的章魚，我看超多人推的欸！」、「毫無違和感耶」、「這筆筒...有味道」、「好羨慕筆？」、「當裝飾也蠻好看的喔」。不過也有人建議她再給章魚一次機會，「真的要磨合，我一開始也覺得使用起來很困難」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
任達華車上流血自拍！傳訊友求救「找人幫幫我」對話曝光網氣炸
住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹看監視器..
史上最殺！長榮復飛祭超狂促銷　東京來回6549起、歐洲1萬
任達華遭捅驚險7秒完整片曝光！吊嘎男死盯著他..一上台掏刀狠
任達華「遭刺原因」曝光！　開發商欠錢「債主捅錯人」

關鍵字：情趣用品,小章魚,筆筒,爆廢公社二館

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

影／我男友迷路了！女LINE撩天蠍男警　幾個月後真的找到…甜笑：很幸福

影／高雄暴雨「公車內部一片泥水」　乘客厭世「雙腳懸空」努力撐

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

偷吃忘了擦嘴！女兒聞到「熟悉的味道」大喊也要　網讚：內行

影／10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚了...3.5萬人讚嘆：精心布局阿

穿反BRA T出門！電梯一開…3鄰居見超人風秒呆　她瞥「2片布料外露」崩潰逃

大學博覽會／亞洲大學祭480萬搶學生　泰國清邁大學首度來台

「情趣小章魚」不如預期好用！她開發超實用用途　千網笑噴：無違和

200元婚姻換來3歲寶　媽暖揭「和前夫超有愛故事」：會繼續經營好這緣分

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

大學博覽會／亞洲大學祭480萬搶學生　泰國清邁大學首度來台

「情趣小章魚」不如預期好用！她開發超實用用途　千網笑噴：無違和

200元婚姻換來3歲寶　媽暖揭「和前夫超有愛故事」：會繼續經營好這緣分

冷氣吹不涼！爸狂譙「你找的師傅都不會」堅持換一台　兒子見「OO」傻了

龍山寺逛一圈！巷仔內「一票阿姨OO」他嚇壞　老司機狂爆內幕：你還太嫩

高雄暴雨淹一片！吳德榮曝「關鍵成因」：下在台北也會淹

沒加半點胡椒！女客「堅持餐點會辣」要退費：別家不辣就有個味道　網全問號

麵館浸泡海帶「拖把噁水」滴滴入味　他PO早晚對照圖...崩潰：后里蟹

見面只會啪...開房間要女友AA！她臉綠男狠嗆：你沒爽到？　網怒：分了啦

雨彈狂炸高雄！大水灌進苓雅區停車場　20部車「泡在一片汪洋」滅頂

離婚後產下男嬰！前夫發現孩子是小王的…她外遇下場慘兮兮

一件件鋪平攤開！馬路凌晨秒變曬衣場　超密集照網傻眼：去草叢開趴喔

中職／李茲對決陳仕朋　運彩看好桃猿

南韓Krispy Kreme「蠟筆小新隨行杯」讓網友暴動　2款公仔造型直接包款

兩岸小天使開營儀式！小朋友勇敢紀錄未來夢想：長大想當科學家、藝術家

豪大雨淹水後...清潔6招遠離傳染病！　這些積水容器最易忽略

印地安人交易鮑爾　教士呼聲高農場3潛力將成籌碼

快訊／天外飛來橫禍　巨石砸中橫便道施工車「1人當場慘死」

女星長出巨型肌瘤！「開肚驚見整組爛掉」　醫全部摘除搖頭：內分泌全歸零

「在大陸結婚」回台灣又結婚犯重婚罪　男：大陸妻跑了也算？

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

高雄暴雨「公車內部一片泥水」

「氣象局學姊」激似桂綸鎂！驚人..

長榮復飛推超狂促銷！只有10天..

4人住摩鐵驚見「開放浴室」！他..

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

高校畢業歌票選步驟看這裡！

韓粉直播畫面都黃流：是積水不是..

穿反BRA T！電梯一開…3鄰..

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶..

連滴妹都錯！100ml不是「莫..

低壓還沒走！10縣市豪大雨

南台紫爆「雨下整晚」累積雨量恐..

台灣人早上不洗澡？他「國際時間..

更多熱門

相關新聞

日本再推珍奶「閨房大嫂」　網友崩潰

台灣的珍珠奶茶近日在日本掀起一股熱潮！日本知名成人用品「TENGA」也跟上這股珍奶旋風，聯手服飾潮牌「AntiSocialSocialClub」推出限量版珍奶「閨房大嫂」。消息在推特曝光後，迅速在網路引起討論，不少台灣網友看到後，紛紛崩潰表示「放過珍奶吧」。

老婆傳LINE：幫我買髮箍！人夫DIY網笑炸

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

他衣櫃藏木炭媽質問　用途曝光超無辜

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／任達華被捅刀爆血！

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

高雄暴雨狂襲！韓國瑜赴廚藝晚會…畫面曝

「買可樂」什麼意思？台劇神解羞爆

妻剛生產完被瘋狂求歡　禁慾男下場超慘

即／基隆路機車撞汽車　騎士命危搶救中

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「竟連到色情網站」

強制徵收！　40年新竹後花園將歇業

陳其邁冒雨衝高雄　網狂喊：謝謝陳市長

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面