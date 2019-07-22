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兒子旁「斷手拿手機自拍」！放大螢幕一看嚇壞　爸：快去收驚

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兒子旁「斷手拿手機自拍」！放大螢幕一看嚇壞　爸：快去收驚。（圖／東森新聞）

▲黃先生兒子的雙手明明放在桌子邊緣，但兒子右邊的半空中還出現一隻「斷手」。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

靈異照片？台東一名黃先生今年母親節一家人到餐廳用餐，隨手用手機拍好幾張照片，近期整理發現有張照片相當怪異，他的兒子竟然出現第三隻手拿著手機，手機畫面顯示的還是兒子和另名女子自拍。不喜歡自拍的兒子也說，當天並沒有拍照。對此，專家表示，如果是修圖要修很久，但他看並沒有後製痕跡。

根據黃先生出示的照片，當天一家人吃飽飯後，只見桌上滿滿的碗盤，以及準備切來慶祝的母親節蛋糕；但詭異的是，兒子的雙手明明放在桌子邊緣，但兒子右邊的半空中還出現一隻「斷手」。

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兒子旁「斷手拿手機自拍」！放大螢幕一看嚇壞　爸：快去收驚。（圖／東森新聞）

▲▼手機螢幕放大一看，黃先生兒子和另名女子正在自拍，且他是穿當天的衣服。（圖／東森新聞）

兒子旁「斷手拿手機自拍」！放大螢幕一看嚇壞　爸：快去收驚。（圖／東森新聞）

再仔細一看，半空中手機的螢幕畫面裡，竟是黃先生兒子和另名女子的自拍照。他說，兒子平常不愛自拍，特別問了兒子，「看他的衣服和他的手機是一樣的」，得到當天沒自拍的回覆，也因此讓他們毛毛的，要兒子去收驚。

對此，攝影專家賴維進指出，頂級專業相機才可「重複曝光」，一般手機既然無法，就是往後製來考慮；他將照片放大來看，檢查是不是有修圖，「如果是後製，要修圖要修很久，但是在這個線上並沒有後製的痕跡，重疊的位置跟背景重疊的位置是相似的。」至於為什麼會多出第三隻手，是不是畫面曝光或後製修圖，專家還要進一步檢視。

ET快訊
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關鍵字：靈異照片,台東,自拍

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