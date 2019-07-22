Uber eats、Foodpanda中鏢　外送APP抽檢8成不合格「廚房整群蟑螂亂竄」

▲熊貓外送。（左圖／翻攝foodpanda104、右圖／翻攝foodpanda臉書）

記者賴文萱／台北報導

行政院消保處日前會同相關主管機關針對線上送餐App，包含UberEATS、Foodpanda、有無外送等配合的餐飲業者，進行食材抽驗及廚房衛生管理查核。結果26家業者中，僅5家業者完全合格，不合格率達8成，抽查過程最離譜的包含餐廳廚房有整群蟑螂亂竄，有食材被測出3項不得檢出的農藥，其中一項農藥還超標32倍，針對該些案例目前都已開罰並限期改善。

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▲UberEATS。（圖／翻攝自Uber官網）

消保官王德明表示，消保處會同相關主管機關針對線上送餐APP配合的餐飲業者進行抽查，結果發現26家餐飲業者中，21家都有不合格情形，不合格率約8成。其中20家是衛生環境不合格，6家餐廳在食材出包，甚至使用逾期食品，另外，還有2家餐廳食材檢測出來農藥殘留超標。

消保處也點名稽查最離譜的餐廳，其中高雄黃鶴樓餐廳，20項衛生標準有12項都不符合規定，抽查時還在廚房看到整群蟑螂亂竄；新北板橋廣香龍華樓餐廳，在抽查3個大項包含環境衛生、逾期食材、農藥有沒有超標等項目通通不合格，逾期食材也高達6項，9項蔬菜有農藥殘留。另外，台北中山區天下麵，抽檢時也被檢出有一根蔥竟有20項農藥殘留，其中3項還是不得被檢出的農藥，其中一項更超標32倍。

▲▼行政院消保處稽查美食外送APP合作店家，26家中有20家衛生環境不合格。（圖／消保處提供）

針對這些被檢出不合格的部分，都已依法開罰，食材逾期部份，6件裡面有5件裁罰6萬，另一件裁罰12萬；不合衛生標準部分，有一件裁罰6萬，另一件還在追查；衛生標準部分，已要求業者限期改善，目前20家裡面有19家完成，其中1家已自行停止營業。

▲有店家被抽查出使用逾期食材。（圖／消保處提供）

消保處表示，經提報本院消費者保護會第62次會議，已決議請本院農業委員會落實蔬菜農藥殘留監測機制，避免農藥殘留過量蔬菜進入銷售市場，並加強輔導農民建立正確用藥觀念，最後請衛生福利部食品藥物管理署將配合線上送餐之餐廳業者之廚房衛生安全管理列入年度查核重點類別。