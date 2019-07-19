老婆傳LINE：幫我買髮箍！人夫DIY「悟空同款」玫瑰金頭飾　網笑炸：災細

▲原PO親手做髮箍給老婆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

「下午提早下班，老婆傳訊息來叫我買 #髮箍」，一位人夫某天下午收到老婆傳來的LINE訊息，要請他幫忙買一個黑色蝴蝶結髮箍。原PO東奔西跑都沒看到，最後決定親手做一個，並貼出成品照片，「老婆回家後，我被宰的機率會有幾%？」看到照片，其他人紛紛笑噴，「看來你下半輩子都得被壓在五指山下了。」

這位人夫在臉書《爆廢公社二館》貼出對話截圖，說他下午提早下班，老婆Peggy傳來訊息請他幫忙買髮箍，他則回問「什麼樣式的款式？」女方則是傳了一張照片，上面是簡單的黑色髮箍，其中一邊裝飾有緞帶做成的大蝴蝶結，樣式低調優雅。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO老婆要找的髮箍相當低調優雅。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO看到照片後，雖然有反問「類似的款式嗎？」但根本找不到，「於是我就自己 #親手製作了一個 #髮箍 不知道老婆會不會喜歡」，接著貼出成品照，並問「廢友們，妳們覺得老婆回家後，我被宰的機率會有幾%？」

仔細看看照片，只見原PO拿出一段玫瑰金色的銅線，將兩邊往上拗，並捲出2層大圈圈，最後將中間段拗成圓弧型就大功告成，他還在文中標註「#戴上髮箍後要忘卻一切塵世間一切凡事」、「#所以不要宰了我」。原來人夫做出來的根本不是什麼優雅蝴蝶結髮箍，而是《齊天大聖孫悟空》裡主角戴上的緊箍。

▲這是想收服老婆的意思嗎？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到《齊天大聖孫悟空》同款髮箍，讓其他人馬上笑噴，「不會被宰啦……但我覺得那髮箍會在你頭上，而且拔不掉」、「是為了自己準備的吧」、「你自己先回家跪主機版在門口認錯」、「不只會被壓在五指山，還會上西天」、「桃園代表上香致意」、「你當你老婆是孫悟空？」

還有網友發現一件更嚴重的事，笑說「Peggy知道你給她關提醒嗎」、「只有我看到把老婆關靜音嗎」、「先不管什麼髮箍了，敢靜音你皮在癢，為版主默哀三秒」、「為什麼老婆賴設無聲？這是大忌阿！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼網友發現原PO把老婆提醒關靜音。（圖／翻攝自爆廢公社二館）