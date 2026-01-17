醫院大廳2萬鈔票撒地沒人撿！台中警尋獲失主　他才知錢不見了

記者鄧木卿／台中報導

台中市吳姓男子日前在烏日林新醫院櫃檯，從口袋掏錢繳費時，不慎撒落一地的千元鈔，吳男辦完了手續離院仍不知掉錢，周遭民眾看到現鈔都不敢撿，直到吳姓女行政人員一一撿起合計2萬元，警方查出失主身份後通知前來領回，吳男這才驚覺錢不見了，大讚「員警和醫院真的太暖心了！」

▲▼醫院大廳2萬鈔撒地沒人敢撿，警急尋失主領回。（圖／民眾提供，下同）

吳姓女行政人員在一樓掛號櫃檯前看見多張鈔票散落一地，無人撿拾，她深知病患或家屬帶著錢到醫院，一定有極大作用，立刻將2萬元現鈔撿起，送往烏日警分局三和派出所招領。

三和派出所長楊儒陸深知失主一定心急如焚，立即調閱監視器，畫面顯示，男子在櫃檯掏錢繳費時，口袋現金跟著撒落，但他並未發現，警方和醫院比對該時段的繳費紀錄，終於成功查出失主身分。

然而，尋人過程一波三折，員警多次撥打吳男電話皆未接通，考量這筆錢可能是失主的重要醫療費或生活費，員警決定直接前往吳男住處尋人，但吳男不在家，請管理員留言通知。

吳男接獲通知抵達派出所，得知事情原委，下意識摸了摸口袋，才驚覺口袋裡的2萬元早已不見了，嚇出一身冷汗。他表示，當時滿腦子都在想就醫流程，根本沒發現錢掉在醫院，對於醫院與警方為了這筆錢通力合作，讓他感動不已，不斷向員警與行政人員致謝。