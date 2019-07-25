宜蘭地標龜山島持續崩塌　林姿妙：早晚有一天龜首會不見！

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭人精神地標的龜山島，龜首岩石風化在23日又再崩塌，若不設法，早晚龜首會不見了！宜蘭大家長林姿妙25日說，「懇請東北角風管處採取積極方式，讓宜蘭的精神指標繼續長長久久的維持下去」。

▲林姿妙她懇請東北角風管處要讓宜蘭精神指標龜山島不能一再崩塌。（圖／記者游芳男攝）

林姿妙指出，龜山島是宜蘭的精神象徵，外地遊子、外出讀書的年輕人，回來時看到龜山島，就知道到家了，宜蘭人對龜山島有一股很深的特殊感情，而她看見龜山島龜首崩塌，非常不捨，應該要好好保護，懇請東北角風管處採取積極方式，讓宜蘭的精神指標繼續長長久久的維持下去。

▲宜蘭人精神地標龜山島龜首岩石風化崩塌，揚起塵土。（圖／新遠發368號漁船提供）

宜蘭人精神地標的龜山島，龜首岩石風化在23日又再崩塌，當時在附近海域的新遠發368及168號漁船、載客賞鯨豚的頭城烏石港賞鯨船凱鯨號等船隻也拍下珍貴畫面，崩塌過程約1分鐘，落石自龜首高處滾滾而下，並揚起陣陣塵土也令遊客們驚呼。

▲宜蘭人精神地標龜山島龜首岩石風化崩塌，塵土揚起令賞鯨遊客驚呆。（圖／頭城烏石港賞鯨船凱鯨號提供）

東北角風管處表示，崩塌屬大自然正常風化現象，賞鯨船載客繞島賞景時，基於安全均會保持百公尺以上距離。

▲宜蘭人精神地標龜山島龜首岩石風化崩塌（圈選處），塵土揚起令賞鯨遊客驚呆。（圖／東北角風管處提供）

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