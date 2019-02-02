外科醫病倒「靈魂僅5歲」！失蹤7hrs徘徊童書區　妻淚：你要乖…

記者莊智勝／綜合報導

台南奇美醫院外科醫師蔡伯羌10年前疑因過勞而心肌梗塞，雖然經搶救後撿回一命，但卻因此傷及腦部，不但記憶幾乎全失，智力也衰退到如5歲孩童；妻子李其芳1日晚間突然發文，表示蔡醫師中午獨自騎著腳踏車外出，就此不見蹤影。在警方協尋了7個小時後，才終於在德安百貨內誠品書局的童書區找到蔡醫師；李其芳除了哽咽向警方及網友道謝外，還溫言安撫丈夫，「你要乖喔……，不要再亂跑了！」

▲見丈夫終於平安歸來，李其芳不住向警方道謝。（圖／李其芳提供）

溫暖牽起丈夫的手，身高僅有155公分的李其芳，現在的背影卻比誰都要堅強；10多年前她喜嫁外科醫師蔡伯羌，原以為2人的愛情開花結果，可以一輩子幸福生活，但擔任住院醫師、辛苦工作的蔡伯羌卻突然在醫院中突然倒下，經診斷後確認是心肌梗塞，雖然搶救後撿回一命，但腦部卻因缺氧過久而受到嚴重損傷，不但記憶全失，不認得妻子、也不知道自己是誰，智力也大幅度退化，現在僅有5歲孩童的智商，生活大小事全都仰賴李其芳辛苦料理。

但處處需要他人照料的蔡伯羌，1日中午11時許趁著妻子裝水的空檔，獨自騎著腳踏車離家；李其芳發現丈夫失蹤後焦急不已，立即委請好友在臉書PO文求助網友協尋，同時也向警方備案，「拜託各位台南民眾多留意，現在的他應該找不到回家的路！」

在眾人尋找了7個小時後，警方才接獲民眾通報，表示在德安百貨公司的誠品書店內發現一名男子，外型酷似蔡伯羌醫師，不斷在童書區裡遊蕩不去，警方趕抵現場後，確認該名男子正是失蹤許久的蔡醫師，立即協助將其帶回；李其芳找到丈夫後終於放下心中大石，哽咽感謝警方與民眾的熱心協助，還牽著丈夫的手、像個媽媽一樣溫言安撫他，「你要乖喔……，不要再亂跑了！」

李其芳說，德安百貨離家不遠，騎車大約僅5分鐘的距離，只是她沒想到丈夫竟會自己跑到3樓；過去蔡伯羌雖然也曾在台北捷運走丟，但卻從未像此次失蹤這麼久，「丈夫生病前很喜歡逛書店，可能是因為這樣，這次才會在誠品的童書區徘徊。」

面對童稚的丈夫，李其芳曾自嘲自己就像是個單親媽媽，不論向先生提醒、或說什麼，他總是一下子就忘記，儘管如此，李其芳卻從不後悔愛上先生、甚至與他步入禮堂，「就算他忘記我，我也要讓他再重新愛上我，就算是每天都重愛一次也沒關係！」

▲李其芳說，丈夫在生病前很喜歡逛書店，可能因為這樣，這次失蹤才會在童書區徘徊。（資料照／記者嚴云岑攝）