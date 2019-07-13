恐龍家長逼醫生到車上看診　孩子睡著了「我不想吵醒他」

▲恐龍家長逼陳木榮醫師到車上看診，還嗆「有醫德、愛心的醫生都可以做到！」（圖／翻攝自臉書／柚子醫師的育兒診療室，下同）

生活中心／綜合報導

網紅兒科醫師陳木榮12日在臉書貼出一段與患者家屬的對話，指近日有一名家長要求他到診所外面的轎車上看診，只因為孩子在車上睡著了，「我不想吵醒他」。他聽完很為難，老實告訴對方「我做不到」，沒想到卻被質疑「任何一個有醫德有愛心的醫生都可以做到，你怎麼可能做不到？」

「柚子醫師的育兒診療室」在臉書貼出對話照片，從中可見一名家長很受不了地說，「我只是要你帶著聽診器到診所外面轎車上幫我的孩子看病，當時我的孩子在車上睡得好好的，我不想吵醒他，任何一個有醫德有愛心的醫生都可以做到，你怎麼可能做不到？」

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這位家長還嗆聲，「你不只損失了一筆生意，我會告訴所有身旁的朋友不要去找沒有醫德的醫生看病！」陳木榮醫師則回應，「太好了，拜託你跟你所有朋友不要再來我的診所。」

▲陳木榮經常在臉書分享醫病資訊，在臉書上有近15萬粉絲追蹤。

陳木榮感慨，他這些年來一直在想，為什麼提出無理要求的人都理直氣壯，還敢私訊抗議？但後來他想通了，因為這些人從頭到尾都認為自己的要求很合理，自然是這個態度，所以即便「全世界的人都試著要跟這些人講道理，這些人還是無法接受。」

陳木榮指出，「自認為自己的無理要求是合理的，進一步強迫別人做到你的無理要求。」這是奧客的一大特徵，所以每次遇到這種情形，他都想告訴對方「這間診所沒辦法達到你的要求，你不要再來就好了！」

許多網友看完都超傻眼，紛紛留言表示，「他當你是檳榔西施嗎」、「他的最後一段話簡直是奇異恩典」、「每次看到這種家長，都很擔心他孩子的未來...」、「他以為這是得來速服務」、「可以加收出診費用，3000起跳」、「這些家長是巨嬰嗎= =」、「醫生您到底去記改了沒XD」、「有時候我都懷疑這是p圖，真的太奇葩了⋯」

貼文一出，短短快2小時就有萬人按讚、600次分享及1500則留言，引發網友熱議。

▼陳木榮貼出對話過程，感慨「為什麼提出無理要求的人都理直氣壯」。