醫師因病智商剩5歲　離家失蹤被警尋獲全家團圓...妻哽咽道謝

▲台南市警一分局協助尋回因病智商退化的蔡男（左3），蔡妻李女十分感謝警方協助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前奇美醫院外科住院醫師蔡伯羌，10多年前因心肌梗塞昏倒傷及腦部，智商退化成5歲孩童，2月1日一早蔡男趁妻子忙碌時跑出門，家屬焦急向一分局報請協尋，警方據報在百貨公司的誠品書局童書區，找到在該處徘徊的蔡男，李妻哽咽向警方道謝，並輕聲向蔡男說下次別亂跑了要乖喔，夫妻情深令人動容。

據據自從蔡伯羌智商退化為5歲，李姓妻子對他不離不棄，蔡男雖然平時生活應對沒問題，但卻常不知道自己是誰、身處何處，他失去生活自理能力，全都靠妻子與丈母娘照顧，平常蔡男要是出門去，都由妻子陪同，妻子將他視為「5歲丈夫」般照顧。

蔡男因病倒下後，妻子隻身一人面對不熟悉的法律，對抗龐大的醫療體系，到現在已經過了10年，目前官司進行到更一審，李姓妻子一方面面對醫療官司，一方面要照顧「5歲丈夫」，加上生活的壓力，可說是心力交瘁，但意志堅定。

2月1日上午，蔡男趁著妻子忙得時候，騎著腳踏車就出門了，丈母娘發現後立刻向市警一分局報案，拜託警方協助，蔡妻李女也委託台北醫師職業工會，刊登協尋公告，註明最後看到蔡男的時間、地點、衣著與鞋子的顏色款式、腳踏車外觀，以及李女的聯絡方式等資訊。

市警局長黃宗仁獲知後也相當重視，尤其是即將過年了，立即用LINE主管群組即時下令，全市區的員警動起來找人，蔡妻則是開車沿路往蔡男的老家高雄路竹找人，因為蔡男已經不記得台南的家，只記得小時候的家。

此時有一位民眾在百貨公司的書店，發現貌似蔡男的男子，不斷在童書區附近徘徊，店員接獲反映也發現蔡男反覆繞著書架已經3小時，立刻向警方報案，警方於1日晚上7時到場查處，發現真是失走協尋的蔡男，即帶回警所，通知蔡妻李女。

正不知所措的李女接獲好消息馬上開車趕到派出所，看到蔡男一臉無辜的表情，當下哽咽感謝警方，並對蔡男說：「下次不要再亂跑了，要乖喔」，令員警看了也感難過，並讓李女將蔡男平安領回。