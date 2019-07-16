影／新婚2月…她全身「皮膚潰爛崩裂」險斃命　夫「詭異一句話」露馬腳

記者鄭思楠／綜合報導

山東臨沂市費縣的一名女醫生張萌（化名）2015年和另外一名兒科醫生領證結婚，2016年辦結婚儀式。沒想到不久之後，她突然得了一種「怪病」，全身疼痛，開始手腳狂抽，臉開始變形，5天後眼睛就開始看不見，體重突然狂增，甚至全身開裂潰爛，差點斃命，之後在家發現大量類固醇藥物，懷疑丈夫想通過藥物投毒謀殺她。

當時，結婚2個月後，張萌總覺得自己喝的水和牛奶有味道，就隨口開玩笑問高姓丈夫是不是有問題。高男竟說，「以為我會給你下毒麼！」沒想到慢慢開始，一向健康的她覺得身體不舒服，剛開始懷疑是感冒，想去醫院時被丈夫勸下，「不要去醫院浪費錢，自己在家裡吊瓶就好。」沒想到5天後，她出現了更加恐怖的症狀，身上的皮膚大面積的崩裂潰爛，嚇人至極。

▲高姓丈夫下毒害妻。（圖／翻攝自微信公眾號／張萌的心聲）

這時，張萌才趕緊就醫，血糖經過醫生檢測發現是正常人的3倍以上，還被醫生莫名詢問「是否短期內服用過大量類固醇」，當時十分相信丈夫得她搖頭否認。後來她又輾轉幾家醫院，每次都被詢問「是否使用過類固醇」，還是沒有多想的她多次否認，後被醫生認定得了Ⅱ型糖尿病。出院半年後，張萌身體逐漸恢復正常。

後來，高男2018年因家庭瑣事突然提出離婚。沒想到，受害人母親當月在整理衣物時發現了大量類固醇藥物，張萌立馬察覺不妙，經過調查後認定3年前的怪病是「丈夫下毒謀殺」！

張萌和家人立馬前往警局報案，並上報當地衛生局。經過一段時間的調查，衛生局只對高男違規拿藥作出了處置，「高某利用職務之便從2016年6月分8次購買多達91隻的地塞米松。」

地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）是一種人工合成的皮質類固醇，長期使用會導致心想性肥胖、血糖升高、胃潰瘍、高血壓、骨質疏鬆、情緒無常等症狀，短期內使用高濃度大量的地塞米松甚至會致死。

張萌拿著衛生局的報告，再次去警局報案。警方卻以傷情未鑒定為由一直未立案，並反問，「他是買了很多，可怎麼證明是針對你的？」

目前，經過多家媒體曝光，費縣警方15日回應，正受案調查劉暢反映的問題，將根據調查情況決定是否立案。費縣衛生局稱，劉暢和高男婚後多次鬧矛盾，還曾在男方醫院持凳追打對方，「對於劉暢反映的問題，將根據警方調查結果來處理。」

▼被翻出的類固醇藥物。（圖／新京報我們）