北北桃「大雷雨暴襲」！積水淹沒五股工商路　公車駛過泛泥浪

▲北北桃大雷雨，五股工商路積水。（圖／翻攝臉書社團「我是五股人」）

記者莊智勝／新北報導

中央氣象局21日下午3時30分指出，因對流雲系發展旺盛，大台北、桃園、宜蘭、花蓮及中部以北山區有局部大雨發生機率，雙北及桃園更有大雷雨來襲；據統計，新北五股在短短10分鐘內累積雨量已達20.5毫米，時雨量更達91.5毫米，瞬間雨勢相當驚人。有網友在臉書不公開社團PO出影片，工商路面已經開始積淹水，目測水深約5公分。

「我的天啊啊！這場雨好大、好像颱風！淹水淹成這樣，工商路……！」網友拍下影片，工商路已不見柏油路面，全被一片泥褐色積水索取代，在公車駛過後，水面上還泛起陣陣浪花，目前目測水勢僅淹到人行道紅磚、約5公分高。

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氣象局稍早也針對雙北、桃園發布大雷雨及時訊息，預計將持續至下午4時，示警區域包括士林、北投、板橋、三重、新莊、樹林、鶯歌、蘆洲、五股、泰山、林口、八里、龜山。

新北市消防局指出，目前五股工商路、凌雲路、成泰路皆出現積水情形，提醒用路人務必小心注意。氣象局也指出，午後對流易有局部短暫雷陣雨，且除了範圍較廣外，持續時間也會較久，提醒民眾注意。

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