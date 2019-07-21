快訊／大雷雨狂灌！新北二重疏洪道積水　「道路管制」路段看這邊

▲二重疏洪道因豪雨積水進行道路管制。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

氣象局21日下午針對雙北、桃園等地區發布大雷雨即時訊息，由於瞬間雨勢相當猛烈，五股時雨量一度達91.5毫米、蘆洲時雨量也有69.5毫米。新北市政府稍早因蘆洲地區陸續傳出積淹水情形，針對二重疏洪道等路段進行道路管制，提醒用路人改道。

新北市政府指出，因豪大雨造成二重疏洪道疏洪十路以北已有淹積水情形。為顧及民眾安全，新北市政府已派員進行疏洪道積淹水路段道路管制，封閉疏洪一路（疏洪四路至疏洪六路北向）及疏洪八路（蘆洲端，含6號越堤道頂往北閘門），請各市民切勿強行進入封閉路段，用路人提早改道，以確保安全。

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氣象局觀測，目前雨勢逐漸趨緩，五股、樹林時雨量下降至60毫米，強對流往北延伸至三芝，強降雨區域轉移，市區降雨漸緩；稍早五股工商路、凌雲路一帶，以及蘆洲地區中正路等積水已經陸續消退。

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▲北北桃大雷雨，五股工商路積水。（圖／翻攝臉書社團「我是五股人」）

▲蘆洲環堤大道往台北橋方向也出現淹水災情。（圖／翻攝臉書）

▲新北市災害應變中心稍早已經啟動強化三級應變。（圖／翻攝新北消防發爾麵）