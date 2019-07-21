超商大夜男「紙箱遮監視器」…1個月狂竊110萬！錢全存戶頭：也沒偷那麼多

▲桃檢依竊盜罪起訴在超商上大夜班，以紙箱遮監視器偷百萬現金的男子。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名20歲的劉姓男子，利用在超商上大夜班只有他一人時，以紙箱遮住店內監視器，陸續竊取黃姓負責人保險櫃內現金數千元或萬元不等，原以為神不知鬼不覺，不會被發現，未料近月下來，累計金額竟達110萬元，且都存入其銀行戶頭。事經黃姓負責人發現提告，桃園地檢署依竊盜罪嫌將劉男起訴，並凍結劉男帳戶現金。

檢警調查指出，這名20歲的劉姓男子在107年7月30日至8月24日間，涉嫌利用上大夜班、超商店內只有他一人時，以紙箱遮住辦公室內的監視器鏡頭，再拿出其保管的鑰匙開啟保險櫃，竊取黃姓負責人放在保險櫃內的現金。

劉男一開始先拿走數千至萬餘元，見黃姓負責人並未察覺，膽子越來越大，一次竊取的金額也增加至數萬元，累計偷了110萬元，並存入個人的銀行帳戶內。直至8月下旬，黃姓負責人於清點現金時，赫然發現短少上百萬元，調閱監視器後，看到劉男以紙箱遮蔽鏡頭的畫面，追問後劉男才終於坦承偷錢。

黃姓負責人與劉男雙方亦曾經協調，若劉男還錢就不追究，未料劉男始終未能把其帳戶內「存入」的百萬現金歸還，黃憤而提告。劉男坦承犯行，但稱戶頭內的錢有些是他的薪水收入，也沒有偷那麼多錢，然桃園地檢署已凍結他的帳戶，並依竊盜罪嫌將劉提起公訴。