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最鹹濕19洞！裸女陪打「壞男孩高爾夫」　球飛高高…竟有摸2粒獎勵

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▲英國將舉辦裸女陪打高爾夫，引發關注。（圖／翻攝自推特）

▲英國將舉辦裸女陪打高爾夫，引發關注。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國的埃賽克斯高爾夫球界，近日一個賽事活動引發外界關注，8月中將舉辦「裸女陪打賽」讓性別歧視、大男人主義在文明世界帶到最高峰。參與者可以擁有裸體的「桿妹」，如果成績優異甚至還可以有免費的摸胸部獎勵，宣傳一釋出立刻引發網友大力抨擊，就連半職業高爾夫球選手桑德斯（Aliah Saunders）也直批，這件事太駭人聽聞了！

根據英國《太陽報》報導，英國近日有場高爾夫球活動「Big Boy And Bigger Golf Day」將邀請參加的高爾夫球選手一起和裸女們一起邊打球邊「Happy」，不僅顛覆高爾夫的傳統，桿弟變成桿妹外，只要擁有好的成績、Birddie，就能有「摸兩粒」的獎勵。

▲英國將舉辦裸女陪打高爾夫，引發關注。（圖／翻攝自推特）

▲宣傳公開，立刻讓許多豬哥慕名報名。

在釋出的廣告中，可以看到海報上寫著「我們為男孩們提供一個充滿禁忌樂趣、性感的一天，當然你也可以只打高爾夫」主辦方更表示，在第19洞就是一個22人的熱水浴缸等著大家，裡面還有許多女孩會陪著你洗澡。

女子高爾夫球協會的強森（Lauren Johnson）表示，過去大家都認為高爾夫是男性主宰的活動，但最近幾年即便女子高爾夫球興起，還是有不少高爾夫球俱樂部貼著女人與狗不得進入，潮流需要改變，但這些裸體服務的女性也要知道，在球場上做這樣的服務，可能也是相當辛苦的。

ET快訊
4富商搭賓士打球自撞3死！他獨活卻「好友變仇人」傷心癌逝
最鹹濕19洞！裸女陪打高爾夫　成績好現場「Happy」獎勵

關鍵字：英國,埃賽克斯,高爾夫,裸體,裸女

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