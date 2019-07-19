直播主遭殺害「租屋處變凶宅」　前男友行兇判賠房東70萬元

▲廖晏霆殺害17直播主前女友，使得犯案現場成凶宅。（圖為資料照／翻攝當事人臉書）

記者劉昌松／台北報導

直播平台《17》直播主邱喬琪，2018年間在租屋處遭前男友廖晏霆持刀殺害，廖除了因殺人罪，一審被判刑15年外，行兇現場也因此成了「凶宅」，房東要廖負責房價減損，台北地院審理後，根據不動產鑑價，以及「過了1年後租金會漸漸恢復平穩」等理由，判廖要賠償房東損失70萬元。可上訴。

現年27歲的廖晏霆是直播主邱喬琪的粉絲，2人交往了3、4年，2018年2月分手後，廖仍多次跑到邱女住處要求復合，5月28日晚上，廖帶著水果刀埋伏邱女住處樓梯間，趁邱女開門時闖入，邱女想逃出門外，遭廖男反持水果刀猛刺上背部，邱女掙扎返回屋內，又遭廖男勒頸，最後倒臥血泊中。

事件發生後，兇案現場上了「凶宅網」，因為邱女住處是租來的，房東不滿房價將因邱女的非自然死亡而跌價，雖然房子已經租出去了，仍向廖男求償237萬元。

法官認為，廖男故意犯罪導致房價減損，要負起賠償責任，但房客對「凶宅」的顧慮，比買房子要擔心轉手問題的顧慮少，且不動產鑑價報告也說：「一般社會新聞對於發生兇殺案前1年會印象深刻，之後會逐漸淡忘，故租賃市場對於剛發生凶殺案物件，租金會降低，過了1年後租金會漸漸恢復平穩」，因此降低賠償金維70萬元。可上訴。

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