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一起賣菜！新人傳統市場拍「生活感婚紗」　白菜、攤販全入鏡超唯美

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▲▼ 菜市場拍婚紗 。（圖／Yaffa寫真事務所、曾瑜真授權使用）

▲新人在菜市場拍婚紗照，畫面超唯美。（圖／Yaffa寫真事務所、曾瑜真授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／採訪報導

現代人拍婚紗的方式越來越多元，撇除傳統的棚拍、海邊照，許多新人更偏好能夠連結兩人的「主題性照片」。一對年輕的夫妻日前就選擇在「傳統市場」拍婚紗照，原來新人平時就在市場一起賣菜，希望在此留下愛的印記，清新的成品也被網友們讚翻。

「我們的工作是在菜市場賣菜，所以想要在菜市場拍婚紗照！」攝影團隊「Yaffa寫真事務所」18日在粉專分享一組特別的婚紗照，仔細一看，拍攝地點並非棚內或是海邊、校園，而是在台中豐原的傳統菜市場裡，原來新人因為在市場賣菜的關係，才想特別拍這組「菜市場婚紗照」留紀念。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 菜市場拍婚紗 。（圖／Yaffa寫真事務所、曾瑜真授權使用）

▲▼ 新人買白菜、櫻桃，老闆出借攤車拍攝！

▲▼ 菜市場拍婚紗 。（圖／Yaffa寫真事務所、曾瑜真授權使用）

只見新人穿梭在市場裡拍出充滿生活感的照片，還利用花椰菜、白菜和櫻桃等「新鮮道具」加入拍攝，清新的質感不像是印象中雜亂的傳統市場，反而多了幾分日系的感覺；網友們也大推成品色調，直呼自然又特別。

《ETtoday新聞雲》記者實際訪問到照片中的新人，新娘曾小姐也大方分享她和先生的故事。她回憶道，自己原本的正職是一名保險業務，老公則是她的客戶，保險買著買著，兩人就這樣在一起，甚至步上紅毯。她表示，由於先生家裡在做蔬菜批發的小生意，後來她也開始在半夜幫忙先生家賣菜，白天則是跑保險業務，兩人一起努力為生活打拚，成為彼此最好的夥伴。

至於為什麼會想在菜市場拍婚紗？新娘則是表示，因為某次她和婆婆去喝喜酒，婆婆看到新人的婚紗照，就脫口說一句「和我們30年拍的感覺一樣。」就讓她萌生了要和別人不一樣的念頭。

▲▼ 菜市場拍婚紗 。（圖／Yaffa寫真事務所、曾瑜真授權使用）

▲即使照片中有其他人入鏡，卻增添了更濃厚的日常生活感 。

被問到拍攝過程中，是否會因為菜市場人來人往的關係，增加拍攝的困難，曾小姐則是大力稱讚團隊很專業果斷，不太有困難的地方。夫妻倆原本也想要在自己的攤位拍攝，無奈遇到休市，沒有背景可以拍，團隊才臨時問了路邊的攤販車，兩人就這樣以「1顆大白菜和花椰菜」和老闆做交換，唯美的作品才得以誕生。

原PO表示，她很感謝團隊的專業和用心，就連平時面對鏡頭會尷尬的老公都笑得很燦爛；面對路人好奇側拍，團隊也會要求要新人同意才允許拍照，相當保護他們的隱私。

曾小姐還說，當初長輩們希望他們不要花太多錢拍婚紗照，畢竟都是看完就收到櫃子裡，久久才會拿出來一次。然而她本人平時對拍照這件事就很要求，幸好拍出來的成品也令長輩們驚艷，因此照片當然也就大方擺出來，每看一次都是滿滿的甜蜜。

▼ 長輩們也很滿意呢！

▲▼ 菜市場拍婚紗 。（圖／Yaffa寫真事務所、曾瑜真授權使用）

ET快訊
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關鍵字：菜市場,結婚,婚紗照,Yaffa寫真事務所

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