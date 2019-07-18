影／5女去他家床戰全失蹤！村民狂找人　2月後恐怖哥家「後院挖出乾屍骨」

記者陳亭伃／綜合報導

南非普馬蘭家省的哈茲維尤日前傳出一起驚人的命案。一名男子時常透過社群網站交友，但往往與他勾搭上的女子最後都失蹤，當地村民一年多來不斷找人，沒想到最後卻在男子家的後院陸續挖出。

▲南非一名男子在fb認識女生後帶到家中姦殺。（圖／翻攝自Bulelwa Ginindza下同）

綜合外媒報導，25歲的姆達維（Julius Mndawe）平時在居住的村裡，就是一個平凡不過的男生，平時喜歡瀏覽社群網站，並且在上面認識一些女性朋友。直到日前一名女子在和姆達維聯繫後失蹤，警方循線調查，決定突襲姆達維的家中搜索，作賊心虛的他一聽到風聲，立刻就逃跑了。

當地警方決定直接地毯式搜索姆達維的家中及附近，在開挖後院時，意外挖出了5月時被通報失蹤的25歲女子遺體，接著陸續在該處共挖出4名女子的遺體及一名僅15歲女孩的遺體。姆達維的母親得知兒子做出荒唐的命案，上周立刻將兒子的位置通報警方逮捕。

姆達維被逮捕後表示，在認識這些女生後，幾乎都有和她們發生性關係，但事後因為對方都回頭向他討遮羞費，兩方談不攏的情況下出現口角衝突。其中5月被通報失蹤的女子甚至還打了姆達維一巴掌，兩人因為拉扯女子跌倒撞到頭後死亡，最後姆達維才脫掉女方的衣服埋在花園內。

姆達維的鄰居得知一直以來找尋的人其實就埋在姆達維家後面，氣的放火燒掉其住家，警方卻憤怒的表示，這樣有毀掉證據的嫌疑，恐怕也得吃上官司。但鄰居們卻不在意，反而希望警方將姆達維釋放回來，讓他們私刑處置。

▲當地警方開挖一路挖出5具遺體。