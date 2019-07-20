屏東女分手翻臉！誣控前男友竊「200元儲值卡」　判決出爐G了…慘賠350倍

▲陳女分手後誣指前男友竊走價值約200多元的咖啡儲值卡。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者莊智勝／屏東報導

分手後撕破臉鬧上法院！屏東一名陳姓女子106年間與公司經理黃男交往，還曾贈送咖啡儲值卡給黃男，豈料事後2人分手，陳女挾怨報復，在臉書開直播誣衊黃男竊走價值約200多元的儲值卡，還稱其是劈腿慣犯，陳父也按讚附和，害得黃男在公司受人指指點點，事後更因此離職。黃男不甘人格受辱，憤而提出告訴。屏東地院日前審理後，判決陳姓父女應賠償共新台幣7萬元，並在臉書刊登道歉聲明1日。

判決書指出，陳女與黃男原為同公司主管、下屬關係，但2人互有好感，106年間進而交往成為男女朋友。該年5月，2人一同到墾丁出遊，期間陳女還拿出價值約200多元的咖啡儲值卡贈與黃男，而黃男之後又將該張儲值卡再轉贈胞姊。

在2人感情破裂分手後，陳女心有不甘，控訴黃男及其胞姊涉嫌竊盜、侵占該張咖啡儲值卡，還對此提出告訴。但經檢方偵辦後，認定該卡為陳女所贈與，黃姓姊弟罪證不足，因此予以不起訴處分。

結果出爐後，陳女仍不罷休，還在個人臉書公開痛批黃男及其胞姊，「貪心啊！貪別人薪水、貪隨行卡（咖啡儲值卡），還買了新車呢！」「現在還偷我東西，會不會太扯？」「慣性劈腿的人，真的狗改不了吃屎！」陳父也到女兒臉書按讚，並附和「黃XX是公司主管，盜取員工儲值卡給家人冒用，真是有夠可惡！」「他們的經理黃XX竊取員工東西，還轉給他姊姊黃XX使用，可惡！」

陳女的不實指控曝光後立即在臉書上迅速發酵，對黃姓姊弟影響甚鉅，黃男還因此遭到公司內同事、同業指指點點，並影響上司對他觀感、評價，黃男精神痛苦、不堪其擾，最後只好選擇離職，姊弟倆憤而提起告訴，向陳姓父女求償50萬元，並要求公開道歉。

屏東地院法官審理後，認為雖然陳女針對竊盜案件提出再議，經高檢署發回後現仍為偵查中案件，但查閱不起訴書後，難以認定黃姓姊弟有犯行意圖，因此最後判決陳姓父女敗訴，陳女須賠償黃男新台幣3萬元、黃姊新台幣2萬元，陳父也須賠償黃姓姊弟各1萬元，合併共7萬元；此外，父女二人還得在臉書上發佈道歉聲明，並設定為公開刊登1日。

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