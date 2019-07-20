200元婚姻換來3歲寶　媽暖揭「和前夫超有愛故事」：會繼續經營好這緣分





▲原PO、前夫和3歲女兒，目前仍然很幸福。（示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友準備結婚時，努力說服爸媽不要砸大錢辦婚禮，只花了100元和男友結為夫妻，婚後也和對方生下1名女兒；然而不久後，2人再度花了100元，辦理的是離婚手續。簽字那天，她和孩子的爸說好，要繼續一起扶養小寶貝，讓女兒看到爸媽和諧共處的一面，從此2人就昇華到了互相照顧的好朋友的境界。彼此理性、珍惜體諒的2人關係相當難得，雖然未來難以捉摸，擁有美好的不完美緣分的她仍然會繼續努力下去。

「辦了百萬婚禮就會讓感情持久嗎，其實會珍惜、體諒、同心，才是關鍵」，原PO在臉書社團「戀愛公社」發文，今天（20日）臉書跳出了結婚紀念日的通知，讓她想起和老公從交往到離婚一路走來的酸甜。

請繼續往下閱讀...

當初2人雖然公證結婚沒有辦婚禮，得到的卻是一份珍貴的禮物和回憶；原PO說，最近常常和前夫一起回顧孩子小時候的照片，「記性很好的他，看到照片就像坐時光機回到過去。3歲的小寶貝也認真聽爹說故事。」她說，這3年累積了3萬多張的照片和影片，之所以能夠紀錄下這麼多，「是因為我在家邊上班邊顧小孩，還會照顧家裡，有空檔時間就會拍照，每年環島一次、出國一次，所以有好多的紀錄。」

▲2人雖然因為某些因素離婚，但原PO和前夫對彼此仍有愛。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO從一開始就會親自餵女兒喝母乳，而孩子的爸就是個不折不扣的女兒控，家人的關係很緊密。「我們簽字那一天，有個共識」，原PO說，溝通的結果是「孩子共同扶養，讓她有滿滿的愛長大，也讓孩子每天都能看到我們和睦相處。」

於是兩人的關係昇華到了另一個境界，原PO現在和孩子的爸就是互相尊重、互相照顧的好朋友，「完全沒有架可以吵。」未來會是什麼模樣，沒有人能夠預知，不過原PO仍然充滿信心，「我一樣會好好經營這個緣分，陪伴孩子平安快樂長大。」

網友看完都覺得很感動，「真的由衷佩服妳們」、「乍看以為還在婚！強摘的果子不一定甜，分開或許對雙方更好，加油呦」、「嗯…當中故事，如人飲水」、「好聚好散，留下甜美回憶，把重心都放在照顧小孩，完美」、「你們好理性，不是人人都能這樣的」、「超健康心態，孩子在有愛的環境長大，一定會快樂地」、「Love is peace」、「真好，妳的孩子很幸福。」

一名網友表示，「其實你們只是以小孩取代了那張證書而已，若彼此互相討厭或生活習性處不來，就不可能還住一起，生理上、心理上還是需要對方的，也就是你們之間的愛還在。」原PO則回答，「答對了」！