「帶著汽油」徘徊現場！縱火男傳預謀勘查　京都動畫工作室焦黑實況曝光

記者詹雅婷／綜合報導

日本京都動畫18日的縱火案迄今造成34人喪命，警方以「案情重大」為由，公布現年41歲男嫌青葉真司（Shinji Aoba）的身分。當地居民表示，兇嫌早在15日就已來到現場勘查，甚至有人目擊他拿著裝有汽油罐的箱子在工作室周邊徘徊。

▲ 警消前往現場進行搜查，並詳細調查大樓建物內部的情況。（圖／達志影像／美聯社）

NHK、BBC引述多名當地居民的說法指出，早在案發前就曾看到一名長相極似青葉真司的男子在工作室周邊徘徊。只不過，除了事發當天及前一晚之外，嫌犯很有可能早在15日就已經來到大樓周邊，外傳當天他曾經拿著2個裝有汽油罐的箱子，現身工作室附近。

日本警方19日啟動現場搜查行動，隨即在距離工作室約500公尺處的公園尋獲2個可疑紙箱，上頭寫有「隨身攜帶汽油罐20公升」字樣，且該汽油罐產品的外貌與縱火現場所遺留下來的罐子極為相似。

先前一名女性居民曾提到，她在17日下午約4時30分至6時有看到一名男子躺在公園長椅睡覺，不論是體型、服裝都很像青葉真司，且手邊的東西非常多。另名30多歲女子則提到，案發當日上午6時30分，這名可疑男子仍待在公園的長椅上。

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▼ 現場被燒得一片焦黑。（圖／達志影像／美聯社）