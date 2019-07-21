50歲大叔檢查痔瘡！竟遭「29歲男醫師」性侵：感受莫大羞辱

▲事發科室。（圖／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

湖南一位5旬男子因左下腹脹痛，日前到湖南人民醫院消化二科就診，在11日完成手術後，被29歲的曾姓主治醫師以檢查痔瘡為由，進行了強制猥褻。曾醫生事後承認自己有性侵事實並道歉，希望受害者不要聲張，但該位大叔認為自己「感受莫大羞辱」，選擇報案。

綜合陸媒報導，50周歲的大叔因做了腸狀的微創手術，空腹了30多個小時。在事發當晚，曾醫生稱根據檢查，大叔患有痔瘡，需要到他的辦公室做進一步檢查，並要求對方脫下褲子，俯下前半身。檢查期間，曾醫生把燈關了，大叔突然察覺異樣， 大聲呵斥「在幹甚麼」，曾醫生馬上抹黑離開。

懷疑自己被性侵後，大叔致電親屬來醫院照顧，他隔天去找曾醫生對峙，並保留了證據。錄音記錄顯示，曾男一開始低聲回答「不是那樣的」，隨後進一步壓低聲音說「大哥，你聽我解釋」，但他最後承認事件，並向大叔道歉，希望其不要告訴醫院。

▲曾醫生將患者帶進辦公室。（圖／澎湃新聞）

此外，曾醫生還曾提出賠償10萬元（人民幣，下同），但大叔家屬表示，就算是要賠償200萬、2000萬都無法抹去傷害，「一個50歲的患者，剛做完手術，30多個小時沒有進食，你辜負了患者對醫生的信任，做出了聞所未聞，禽獸不如的事。」

最後，大叔將遭遇告訴科室負責人，醫院和科室委派相關負責人組織當事雙方調查事發經過。院方稱，如果家屬方報案了，或者找了媒體曝光，醫院就不管了，法院該怎麼判就怎麼判。警方目前也已將曾醫生帶走調查。