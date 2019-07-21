來台工作遭甩巴掌逼洗OO！她月曆寫下「屈辱記憶」...崩潰哭：沒人願意幫我

▲女看護遭雇主猥褻情緒崩潰。（示意圖／Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名湯姓男子雇用一名印尼籍女看護阿蒂（化名）來照顧年邁的母親，沒想到他借此機會對阿蒂伸出魔爪，做出磨蹭下體、吸吮胸部等動作，惡劣的行徑、次數全被阿蒂記在了月曆上。士林地方法院審理後判湯男應執行有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。

根據判決書，湯男2018年5月16日至6月6日雇用阿蒂，照顧年邁的湯母，沒想到湯男同年5月25日竟趁著阿蒂睡著時，趴在她的身上用下體磨蹭阿蒂下體，對方嚇醒後驚叫「你不要這樣」，但他仍持續動作；27日晚間9時許，湯男又要求阿蒂幫忙洗背，進而要求她幫忙用肥皂洗下體，要脅「不配合即遣返回印尼」，見到阿蒂閉眼清洗，還狠甩巴掌要求張眼。

食髓知味的湯男同年5月底見到阿蒂準備洗澡再起邪念，出口威脅，以幫阿蒂洗澡為由要求她脫衣，再藉機摸胸、下體，吸吮乳頭；同年6月6日上午，又雙手環抱阿蒂倒在床鋪上下其手。

不堪受辱的阿蒂向仲介表示換雇主未果後，只好撥打1995勞工諮詢申訴專線處理，也將記錄著受辱日期的月曆紙交出，作為呈堂證供，其中一日還標註著「老闆睡在我身上」。

事件曝光後，湯男矢口否認犯行，辯稱自己罹患小兒麻痺，雙腳無力，需要拐杖才能行走，不可能趴在床上磨蹭或在浴室濕滑地面摸胸、摸下體、吸乳頭，也沒說過要送阿蒂回印尼。

▲湯男逼阿蒂幫他洗下體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但法院勘驗1995專線錄音內容發現，阿蒂講述受雇期間遭遇，數度哽咽哭泣，情緒激動到無法說話，更不斷向專線人員表示，「請趕快幫我，我不要在這裡」、「我已經被欺負了，但沒有人願意幫我」、「我要離開這裡，我已經無法忍受」，顯見她非常想離開湯男住處，表露害怕、難過等受害反應。

士林地方法院認為，湯男用雇主身分及男性體力對阿蒂進行猥褻行為相當惡劣，犯後還一再否認犯行，但審酌他沒有前科，目前無業在家照顧母親，具低收入戶資格，經濟來源是殘障補助及湯母的敬老津貼，依4個強制猥褻罪，各處1年徒刑，應執行有期徒刑2年6月。全案可上訴。

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