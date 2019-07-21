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到職才5天...17歲妹遭副理壓床上強X　掙扎驚喊：不要！他無恥辯：她是害羞

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▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲公司副理將才到職5天的新人拖回家中強制猥褻吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

桃園市一名在人力公司任職副理的呂姓男子2016年見到年僅17歲的新人雯雯（化名）竟起了邪念，下班後硬是將對方半拖半扯的拉回家中，不顧雯雯死命掙扎竟將她壓在床上強吻，事後還辯稱，「我以為她是害羞」。桃園地方法院依強制猥褻判呂男有期徒刑8月，高等法院也將他的上訴駁回，可上訴。

根據判決書，呂男2016年11月19日見到才剛進公司工作5天的雯雯，竟在工作時間用右手勾住雯雯脖子，再緊緊抓住她的右手腕，硬將她扯回桃園的住處內，一進房就問雯雯要不要喝啤酒，雯雯感到相當害怕趕緊拒絕。

沒想到這時呂男色心大起，竟將雯雯的口罩摘下，用身體強壓住她，還把雯雯的雙手向上拉、按住她的頭部，不管她如何掙扎，呂男仍強吻得逞；雯雯見狀驚懼不已，隨即用力掙扎，找到空檔便奪門而出，報警處理。

呂男辯稱，雯雯自願到他的租屋處，他才以為雯雯對自己也有好感，自己親雯雯之前也有先詢問，聽見她掙扎說「不要」之後就放手了，絕對沒有強制猥褻的犯意，也沒有摸到其他部位，應該以性騷擾論罪；桃園地方法院並不採信呂男的說詞，仍依強制猥褻罪判他有期徒刑8月。

呂男不服判決結果決定上訴。但高等法院指出，呂男未經同意親吻他人嘴唇所侵害的性自主權程度，已經達到強制猥褻的程度，不僅止於性騷擾。

除此之外，高院認為，呂男仗著自己的年齡、資歷、社會經驗及氣力上優勢，在廠區生產線眾目睽睽之下，強行將小妤帶至租屋處，並將她強壓在床上後為猥褻行為，行徑囂張，惡性不輕，使雯雯身心受創，臨訟時更一再將她因害怕不知所措的反應，故意曲解成對他有意思，像情侶一般，甚且將雯雯的掙扎閃躲說成是因為害羞而閃避，再次傷害污衊她，難認有何悔意，駁回呂男上訴，全案仍可上訴。

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