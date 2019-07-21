被女友家人告性侵　親密影片中「她赤裸調鏡頭」還他清白

▲小莉的家人誤會李男欺負她智能不足對她性侵，對李男提出告訴。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名身障女子與男友交往，2人情投意合在男方家發生性關係，女子事後回家跟家人透露情事，未料竟遭家人誤會身障女遭對方欺負性侵，因而帶少女驗傷控對方性侵。新竹檢方調查發現，2人有親密對話「我懷孕了，怎辦？」、「是你的耶」，甚至性愛影片中，女子神色自若，還做出疑似調整鏡頭的動作，不似遭性侵，因此做出不起訴。

小莉(化名)的家人控告李男(化名)，明知小莉為中度智障，竟利用她心智缺陷、不懂抗拒，於2019年3月間將小莉載往家中對她性侵得逞。

李男向檢警坦承與小莉發生關係，但否認性侵。他表示，自己和小莉2月份因公司聚會開始熟識，之後兩人常用訊息聊天，他曾問小莉有沒有男友，小莉都沒正面回應過他。2月開始，小莉主動約他出門，而3月那次，他的確載小莉到自己家，雖然小莉的智識不比常人，但他認為小莉仍可以判斷兩人所發生的性行為的意義，對於當天的事情，李男認為是你情我願，事後，兩人也繼續保持來往。

小莉向檢警坦承與李男發生性關係，小莉表示，自己只是把事情經過告訴家人，但她不認為李男做錯事，更沒有想要告他的意思。

檢察官調查，兩人的確於2月開始頻繁互line，小莉曾line對方，「到底什麼時後才要幫我剪指甲」、「我在等你剪耶」、「我懷孕了，怎辦？」、「是你的耶」等文字，足認定小莉文字表達與理解能力與常人差異不大，更與李男相處融洽。

檢調更發現，小莉的手機有兩人全身赤裸的畫面，而小莉卻疑似在調整鏡頭，綜合相關跡證，檢察官認為此案並無積極證據可證明李男性侵小莉，認定李男強制性交罪嫌不足，予以不處分。

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